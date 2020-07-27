Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý bị cuốn vào vòng xoay của công việc. Bạn không còn thời gian cho mình hay những mối quan hệ khác.

Xem tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu “thắng đậm” trong hôm nay. Cuối ngày mang đến một cú chốt hạ quá đẹp trong công việc, bạn được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Dù vậy, hãy dành chút thời gian cuối ngày để hỏi han người ấy và gia đình.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần thắm đượm tình duyên trong hôm nay. Người có đôi thì tính chuyện trăm năm, người có gia đình càng viên mãn hạnh phúc.

Tài lộc trung bình, cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão đừng quá lo lắng chuyện công việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe.

Có quý nhân luôn giúp đỡ bạn trong công việc, đừng vội nản khi gặp khó khăn.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn dù lý trí nhưng vẫn nên tin vào linh cảm của bản thân.

Tình duyên có chút lận đận với người độc thân, nhưng đừng nản chí.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ vất vả vào đầu ngày với khá nhiều chuyện không như ý. Nhưng dần đến cuối ngày thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, thuận lợi bất ngờ.

Tài lộc sẽ là vấn đề đau đầu của tuổi Tỵ trong hôm nay. Nhưng đừng quá tiêu cực, sẽ có cách để giải quyết.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ độc thân đừng quá hăng say với công việc mà quên yêu đương hay nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Tài lộc tăng, một khoản dư dả cho bạn cơ hội mua thứ mình thích.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đề phòng đối thủ đang cạnh tranh khốc liệt. Hãy vững tinh thần, bạn chắc chắn sẽ thể hiện tốt.

Tuổi Mùi nên dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, cẩn thận người thứ ba đang tìm cách phá rối.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đạt được thành quả trong hôm nay sau những ngày cố gắng không ngừng.

Tài lộc có chiều hướng tăng, sẽ mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu chật vật trong công việc nhưng đừng vội bỏ cuộc.

Đồng nghiệp luôn giúp đỡ bạn nhiều, công việc sẽ có khởi sắc trong thời gian tới.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tin vui trong ngày, có thể về tài lộc hoặc tình duyên.

Người có gia đình cẩn thận chi tiêu, tránh hao hụt lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 28/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi phát huy năng lực vốn có, gây ấn tượng mạnh với cấp trên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.