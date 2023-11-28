Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp phất lên như vũ bão, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của, hoan hỷ đón nhận tin vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây về nhà nhặt vàng ngay trước ngõ, ăn lộc trúng số trong ngày 28/11.

Tuổi Dậu

Trong ngày 28/11, vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan. Dù bị mất duyên trong chuyện tình cảm nhưng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

Vào thời điểm này, người tuổi Dậu không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Cũng trong thời gian này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn về tình yêu và công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp phất lên như vũ bão, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của, hoan hỷ đón nhận tin vui tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành lại có gan làm giàu nên cơ cực đến mấy cũng không thể làm khó Mão. Ngược lại, sau những vận hạn, thất bại Mão càng trưởng thành, ngoan cường và thành công hơn trong sự nghiệp. Công danh rộng mở, bạc tiền dư dả là tương lai Mão nắm chắc trong tay.

Đã tài năng lại được trời ban phúc lộc nên trong ngày 28/11, Mão sẽ may mắn hơn người. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng con giáp này chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe. Họ còn dư được một khoản tiền kha khá để mở rộng kinh doanh, làm ăn vượng phát, cuộc sống thăng hoa.

Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp phất lên như vũ bão, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của, hoan hỷ đón nhận tin vui tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận số của người tuổi Thìn luôn được ưu ái cao hơn những con giáp khác trong ngày 28/11, nhưng điều đó chỉ có khi người tuổi Thìn biết sống tử tế, hành thiện tích đức cao thì mới được Trời Phật trợ độ trở thành hiện thực.

Về công việc người tuổi Thìn dù làm công ăn lương nếu biết tiết kiệm thì cũng có thể mở được cửa hàng kinh doanh buôn bán riêng, rồi phát triển thêm nhiều cửa hàng, làm ăn khấm khá, tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Về tình duyên thì người tuổi Thìn sống tốt và có ý nghĩa nên sẽ gặp được "nửa kia" xứng đôi vừa lứa. Nếu cả hai biết yêu thương, nhường nhịn, cảm thông cho nhau thì sẽ hạnh phúc tới "đầu bạc răng long".

Tử vi thứ Ba ngày 28/11: 3 con giáp phất lên như vũ bão, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của, hoan hỷ đón nhận tin vui tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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