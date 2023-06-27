Tử vi thứ Ba ngày 27/6: 3 con giáp bắt đầu chuỗi ngày gặp may mắn liên tục, lộc lá đầy kho, hoan hỷ cực độ, yên bề gia thất, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 05:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày hôm nay (27/6), 3 con giáp dưới đây được cát tinh soi chiếu nên làm gì cũng may mắn, thu nhập tăng gấp bội, làm ăn phát tài phát lộc.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thời gian trước vận số của Tý không như ý, khiến họ gặp phải vô số xui xẻo, thất bại trăm bề. Đừng lo, trong ngày hôm nay (27/6), nhờ được bề trên nâng đỡ Tý sẽ một bước lên tiên, công thành danh toại.

Con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức, được cấp trên đề bạt lên vị trí cao hơn với mức lương đáng ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt vận may, Tý còn vươn xa hơn nữa trên con đường công danh của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 27/6: 3 con giáp bắt đầu chuỗi ngày gặp may mắn liên tục, lộc lá đầy kho, hoan hỷ cực độ, yên bề gia thất, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có sự sắp xếp rất chu đáo cho cuộc sống của mình. Họ sẽ không lãng phí một ngày nào vào những việc vô bổ, không có ích cho các mục tiêu mà mình đã định ra.

Trong ngày hôm nay (27/6), con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, rắc rối nhưng họ ứng phó rất tích cực, chủ động. Thời điểm này, họ sẽ vượt qua hầu hết khó khăn, cuộc sống được cải thiện đáng kể, tránh được cạm bẫy.

Có thể nói, con giáp tuổi Sửu ngày càng trưởng thành, biết nắm bắt các cơ hội phát triển, có khả năng thăng quan tiến chức.

Tử vi thứ Ba ngày 27/6: 3 con giáp bắt đầu chuỗi ngày gặp may mắn liên tục, lộc lá đầy kho, hoan hỷ cực độ, yên bề gia thất, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân hào hiệp, ngay thẳng và vị tha, tích cực và cầu tiến, không khuất phục trước số phận, dám thử thách bản thân, không ngừng đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Thân có tính cách mạnh mẽ hơn, không làm theo kiểu vòng vo, tuy rất có năng lực nhưng đôi khi lại vô tình làm mất lòng mọi người, vì vậy Thân cần chú ý hơn đến hành vi của mình, để phát huy nhiều may mắn cho chính bản thân mình.

Trong ngày hôm nay (27/6), con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của Thân cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Thân sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tử vi thứ Ba ngày 27/6: 3 con giáp bắt đầu chuỗi ngày gặp may mắn liên tục, lộc lá đầy kho, hoan hỷ cực độ, yên bề gia thất, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời hoàng kim đã tới: 3 con giáp vạn sự hanh thông, được Thần Phật độ mạng, làm gì cũng hái ra tiền

Thời hoàng kim đã tới: 3 con giáp vạn sự hanh thông, được Thần Phật độ mạng, làm gì cũng hái ra tiền

Chúc mừng 3 con giáp sau có được vận trình tốt trong tháng 6/2023, công việc hanh thông, tài lộc vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/6 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 46 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy