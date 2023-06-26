Tử vi thứ Ba ngày 27/6/2023 của 12 con giáp: Dần - Tỵ vươn tới thành công, tiền bạc bội thu; Tý - Mão gặp nhiều trở ngại, áp lực nặng nề

May mắn là tình hình tài chính của con giáp này có phần khả quan hơn khi có Thiên Tài ghé thăm. Cơ hội phát tài nhanh đang đến, nếu biết nắm bắt, bạn có thể thu về cho mình một khoản lợi không hề nhỏ. Tuy nhiên, đừng chủ quan mà đưa ra các quyết định nóng vội, luôn suy xét cẩn thận mọi khía cạnh để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn.

Xem tử vi thứ Ba 27/6/2023 của 12 con giáp, cục diện Tý Mão Tương Hình có tác động không mấy tích cực đến vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ ba này. Công việc gặp nhiều trở ngại, áp lực đè nén, bản mệnh không thôi trăn trở, muộn phiền.

Đây là lúc để bạn thể hiện bản lĩnh của bản thân, không bị những cám dỗ của tiền bạc quyền thế làm mờ mắt mà hành động trái với lương tâm. Hãy luôn là chính mình, tập trung toàn lực và làm tốt việc của mình trước đã nhé.

Tỷ Kiên xuất hiện, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay không mấy tốt đẹp. Những chuyện chia bè kết phái chốn công sở là nguyên nhân sâu xa của những rắc rối sẽ đến nếu bạn bị cuốn vào.

Tuổi Dần

Trong ngày có quý nhân Tam Hội ở bên trợ mệnh, mọi việc dần trở nên suôn sẻ hanh thông hơn với người tuổi Dần. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa hơn, bản mệnh có thể thông qua đó mà có được cơ hội hợp tác với đối tác tiềm năng.

Sự xuất hiện của Chính Quan càng củng cố thêm vị thế của con giáp này. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn sớm lấy được tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chuẩn bị tinh thần đón những trọng trách mới trong khoảng thời gian tới đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong ngày thứ ba này không suôn sẻ khi Thiên Quan xuất hiện. Họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh phải hết sức tỉnh táo, đừng để vướng vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Chưa kể, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động sẽ khiến con giáp này khó tránh khỏi những va chạm trong giao tiếp, nhất là với những người có chức có quyền. Nếu bạn không thể giữ được bình tĩnh thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi đó. Đây là lúc bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình.

Tuổi Thìn

Thứ Ba này, được cục diện Mão Thìn Tương Hội trợ vận, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết. Chẳng có điều gì có thể ngăn bạn tiến bước đến thành công phía trước.

Tuy nhiên, vận tài lộc của con giáp này lại chẳng được may mắn như vậy. Có lẽ bởi tâm tính có đôi phần nóng vội nên bạn dễ đưa ra những quyết định liều lĩnh, không màng đến những rủi ro do Kiếp Tài mang đến. Tiền bạc cứ thế có thể rơi vào tay của kẻ xấu lúc nào chẳng hay.

Tuổi Tỵ

Có Chính Ấn che chở, người tuổi Tỵ tự tin thể hiện năng lực của bản thân, thành công trong việc khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Biểu hiện xuất sắc của bạn chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của lãnh đạo rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần nắm bắt những cơ hội thăng tiến sẽ đến trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc khá nhiều. Người độc thân đã mở lòng mình, nhận lời giới thiệu của mọi người xung quanh. Những cuộc gặp gỡ cũng diễn ra suôn sẻ hơn, bạn có thể tìm thấy một nửa phù hợp cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chịu ảnh hưởng của cục diện Mão Ngọ Tương Phá, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa. Có thể vì tiền bạc quyền lợi mà xảy ra không ít xung đột mâu thuẫn.

May mắn là công việc của người tuổi Ngọ vẫn đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp dưới sự trợ giúp của Thiên Ấn. Với tài trí của mình, con giáp này nhanh chóng hoàn thiện mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Mùi có thể đón không ít tin vui liên quan đến học hành thi cử hay phát triển sự nghiệp trong ngày thứ ba này. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tỷ Kiên có thể khiến bạn bị xao nhãng ít nhiều. Nếu không cẩn thận bạn có thể vướng vào guồng gay của những vụ việc tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Tốt nhất hãy tập trung toàn lực vào việc phát triển bản thân mình thì hơn, tránh xa những chuyện thị phi rắc rối ấy nhé.

Tuổi Thân

Thương Quan giáng mệnh, người tuổi Thân có thể vì sự hiếu thắng của mình mà hành động bốc đồng xốc nổi. Đây chính là lúc sai lầm đáng tiếc xảy đến. Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình. Có lẽ bạn nên giảm bớt tiêu chuẩn của mình đi thì hơn. Các cặp đội có thể vì vấn đề tiền bạc mà tranh cãi gay gắt, mối quan hệ trở nên xấu đi trong chớp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, mối quan hệ xã giao của người tuổi Dậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất đồng ý kiến khiến bạn và đối phương chẳng thể tháo gỡ được mâu thuẫn.

Tình hình tài chính của con giáp này có dấu hiệu khả quan hơn khi được Thực Thần ghé thăm trong ngày thứ ba này. Những khoản thu nhập phụ đến từ nghề tay trái sẽ giúp bạn trang trải phần cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Tuổi Tuất

Hôm nay, cục diện Mão Tuất Lục Hợp sẽ giúp cho người tuổi Tuất làm việc một cách chỉn chu, có kế hoạch hơn. Bạn còn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác tiềm năng, hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng bỏ lỡ.

Tuy nhiên, bạn cũng chớ lơ là mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn xung quanh mình. Sự xuất hiện của Kiếp Tài là lời cảnh báo tiền bạc có thể thất thoát bất cứ lúc nào. Tốt nhất bạn chớ nên tin tưởng quá nhiều vào những lời ngon ngọt của người khác mà giao tiền bạc của mình vào tay họ.

Tuổi Hợi

Hợi Mão Bán Hợp, người tuổi Hợi sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong khoảng thời gian này. Mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi, những thành tích mà bạn đạt được đang chứng tỏ năng lực của bản thân.

Lại thêm Chính Quan chiếu mệnh báo hiệu con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở phía trước. Tinh thần trách nhiệm của bạn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Chỉ cần bản mệnh luôn nỗ lực thì thành công nhất định sẽ đến.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.