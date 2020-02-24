Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ thị phi bủa vây, tuổi Tuất tài lộc tăng

Tâm linh - Tử vi 24/02/2020 05:23

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp: tuổi Tỵ cẩn thận thị phi đeo bám, tuổi Tuất tài lộc tăng. Còn vận trình ngày mới của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý được thần Tài nâng đỡ. Dù vậy, đừng chi tiêu hoang phí, hãy tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời.

Gia đạo có chút hiểu lầm, hãy giải quyết kịp thời.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Sửu

Các mối quan hệ xung quanh khiến tuổi Sửu không hài lòng. Dù vậy, đừng nói những điều khó nghe, nếu không bản thân sẽ hối hận.

Công việc có tiến triển tốt, hãy cố gắng nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Ba ngay 25/2/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên giữ bình tĩnh để giải quyết những vấn đề bất ngờ trong hôm nay. Đặc biệt là trong công việc, đừng nóng vội mà gây sai lầm.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, dễ tìm được một nửa như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão vui vẻ hơn, tinh thần cũng thoải mái. Một ngày với nhiều niềm vui sẽ cho bạn cảm giác tự tin sau thời gian khó khăn trước đó.

Bạn hãy dành nhiều thời gian cho người ấy vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn dù đang gặp vài khó khăn vẫn chưa giải quyết được. Nhưng đừng suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Ba ngay 25/2/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên cẩn thận họa thị phi, nhất là ở chỗ làm. Họa tự dưng đến, khó tránh nhưng bạn có thể giữ im lặng để bảo vệ bản thân.

Người độc thân đừng vội vàng trong chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Ngọ

Dù bạn khá thực tế, bộc trực, nhưng trong vài vấn đề nên mềm mỏng một chút, đặc biệt là trong công việc.

Tuổi Ngọ có điềm báo tranh cãi, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp giúp đỡ. Bạn hãy tận dụng các mối quan hệ xung quanh để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi đừng quá chủ quan, hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Ba ngay 25/2/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có tin vui từ phương xa trong ngày mới. Đây có thể là vận may tiền bạc hay niềm vui trong gia đình.

Người có đôi đừng quá cố chấp trong những vấn đề chung, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu được người bên cạnh giúp đỡ trên đường tài lộc. Dù vậy, may mắn phần lớn là do bạn tự tìm kiếm.

Công việc ổn định, hãy nỗ lực nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, phòng các bệnh về đường tiêu hóa.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Ba ngay 25/2/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 25/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi bất ngờ có khoản tiền lớn. Đây là vận may, nhưng hãy biết tận dụng, đừng tiêu xài hoang phí.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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