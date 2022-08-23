Tử vi thứ ba ngày 23/8/2022 của 12 con giáp: Mão – Thìn có đột phá mới mẻ trong công việc, Mùi – Hợi gặp được cơ duyên mới gắn kết lâu dài

Công việc ổn định bảo đảm nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Con giáp này mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh.

Tuổi Tý công việc khá thuận lợi, có khả năng cao ký kết hợp đồng đang theo đuổi. Thành công con giáp này có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bản mệnh luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Vận trình tình cảm có phần khởi sắc hơn. Nhưng bản mệnh vẫn cần chủ động hơn để có thêm nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Tình yêu sẽ đến, nhưng nếu cứ lười biếng ở mãi một chỗ thì khiến cho cơ hội ít hơn, đó là điều chắc chắn.

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn. Con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mù quáng khi quyết định, bản mệnh có thể mắc phải sai lầm và đánh mất vận may tài lộc.

Hơn thế nữa, con giáp này còn phải lưu ý khi cho người khác vay mượn tiền bạc. Đừng quá cả nể mà cho vay không cần giấy tờ đảm bảo gì, khi mất tiền cũng chẳng có bằng cớ gì để đòi lại.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân bế tắc trong việc tìm kiếm nửa kia cho mình. Hình bóng người cũ khiến bản mệnh chẳng thể nào mở lòng dù đã cố gắng rất nhiều. Thời gian trôi đi, sự cô đơn khiến tuổi Sửu nản lòng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cần thận trọng, nhất là trong các mối quan hệ. Điềm báo cho thấy con giáp này dễ gặp phải chuyện thị phi, công danh sự nghiệp cũng có thể vì thế mà lâm nguy, cần thận trọng.

Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ đến những bài học mình đã nhận được trong quá khứ. Phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, nếu không bản mệnh sẽ phạm từ sai lầm này tới sai lầm khác.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng bị ảnh hưởng xấu. Nhiều chuyện tưởng chừng đơn giản, chỉ cần cố gắng là có thể làm được, song với tình yêu, dù bản mệnh có cố gắng đến đâu thì vẫn chẳng có được điều mình muốn, chưa tìm được người phù hợp.

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp nhiều thuận lợi khi theo đuổi con đường công danh. Kết quả này không tự nhiên mà xảy ra vì bản mệnh vốn là người luôn tin tưởng vào khả năng của mình và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi Mão vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, xuất sắc đạt được chỉ tiêu được giao. Được cấp trên đánh giá cao, con giáp này sẽ được trao cho thêm trọng trách trong tương lai.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm khiến cho tuổi Mão mệt mỏi và phiền muộn. Những cuộc tranh cãi nảy lửa khiến bản mệnh không thể tưởng tượng được một ngày hai người lại trở nên như vậy. Đôi bên không ai chịu nhường ai, cả hai đều có lý do để bắt đầu cuộc tranh cãi và hành xử trái với mong muốn của nửa kia.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì. Con giáp này không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi.

Tuy nhiên bản mệnh cần kiên định hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Con giáp này quá cứng nhắc và bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến, lời khuyên bảo của những người đi trước giàu kinh nghiệm thì rất có thể sẽ đem tiền của mình khó khăn lắm mới kiếm được đổ xuống sông xuống bể.

Trong ngày mới này, vận trình tình của bản mệnh khá suôn sẻ và thuận lợi. Đôi lứa hòa thuận, tình yêu tỏa sáng lấp lánh, mang theo nhiều động lực cho con giáp này phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ

Vận trình của tuổi Tỵ trở nên may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Đây là cơ hội hiếm có nên đừng bỏ lỡ đáng tiếc.

Công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Tuổi Tỵ nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, sẽ có được nhiều bước đột phá lớn.

Tuy nhiên, trước khi chọn người hợp tác, bản mệnh cần phải lưu ý tránh những tuổi Canh Dần, Giáp Dần trong hôm nay. Bởi họ có thể khiến cho vận trình từ tốt chuyển thành xấu, do vậy cứ nên thận trọng là hơn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có cơ hội phát huy năng lực của bản thân. Thời gian qua bản mệnh vẫn luôn hoàn toàn tập trung vào công việc của mình nên vừa có thêm kiến thức lại gia tăng sự tự tin cho bản thân.

Con giáp này cũng nên tăng cường phát triển mối quan hệ với đồng nghiệp để công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, cũng nên hạn chế chia sẻ kế hoạch hay suy nghĩ của mình với tất cả mọi người. Không phải ai cũng là người lắng nghe đáng tin cậy.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia dễ có mâu thuẫn. Con giáp này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đối phương và im lặng đang là giải pháp mà bản mệnh muốn duy trì trong mối quan hệ của mình.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cần thận trọng trong các khoản đầu tư. Có thể bản mệnh sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay vì mù quáng đâm theo những lời dụ dỗ ngon ngọt. Lợi nhuận cao thường đi đôi với tính mạo hiểm cao.

Bù lại tình duyên của con giáp này khá hài hòa. Nửa kia là chỗ dựa vững vàng cho bản mệnh trong cuộc sống, yêu thương và tin tưởng bản mệnh bằng bất cứ giá nào. Đây là nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn lao với tuổi Mùi.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong phòng, giường ngủ và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay. Con giáp này nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng, nhờ thế mà nguồn thu ngày càng dồi dào hơn, giải quyết được kha khá khó khăn trước đó.

Với người làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu bản mệnh rụt rè và không dám dấn bước thì chẳng những khiến cho cơ hội tài lộc tiêu tan mà còn đánh mất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Trong ngày mới này, sức khỏe của bản mệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Công việc căng thẳng, vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn, con giáp này càng dễ cảm thấy mệt mỏi và áp lực, cần chú ý nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu làm việc chểnh mảng, thiếu sự tập trung. Điều này khiến bản mệnh gặp phải những rắc rối, phiền phức không ngờ được. Hiệu suất sụt giảm, chất lượng cũng không đảm bảo, cũng vì thế con giáp này có thể bị nhắc nhở, khiển trách.

Một vài tranh cãi nhỏ cũng có thể sẽ xảy ra trong ngày với cấp trên hoặc đồng nghiệp vì bất đồng ý kiến, nhưng mọi chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu tuổi Dậu biết dừng lại đúng lúc. Con giáp này nên chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để không tự gây khó khăn cho tương lai của mình.

Trên phương diện sức khỏe, bản mệnh cũng cần đừng chủ quan khi thời tiết thay đổi. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại ngón chân.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên cố gắng giữ mình khiêm tốn hơn trong công việc. Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là người hiểu biết, thái độ không đúng mực sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ, khiến quá trình làm việc chung gặp thêm khó khăn.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất có thể sẽ vấp phải những khó khăn trong chuyện tình cảm. Đôi lứa đang yêu đã rất cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng con giáp này và đối phương vẫn phải đối mặt với nhiều sóng gió mới, điều này có thể khiến bản mệnh cảm thấy chán nản.

Với người đã lập gia đình, vợ chồng đồng sàng dị mộng, không tìm được tiếng nói chung. Tuổi Tuất mệt mỏi khi mà dù chỉ một vấn đề đơn giản hai người cũng tranh cãi không ngừng nghỉ. Có những chuyện càng nói sẽ chỉ càng khiến vấn đề trở nên gay gắt nên bản mệnh có xu hướng dần buông xuôi mọi chuyện.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi không được suôn sẻ. Con giáp này vốn không phải là người lười biếng, thậm chí còn khá chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc của mình, nhưng tới cuối cùng công sức của bản mệnh lại không được người khác công nhận.

Có thể phương pháp làm việc của tuổi Hợi đang gặp vấn đề ở công đoạn nào đó mà bản mệnh không nhận ra. Hãy thử tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm hơn xem sao, cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ khách quan và chuẩn xác hơn con giáp này nghĩ.

Bù lại hôm nay tuổi Hợi đón nhận vận may về đường tình duyên. Mối quan hệ của hai người nhờ thế mà có nhiều bước tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng từ thái độ của đối phương, khả năng phát triển sâu sắc hơn là điều hoàn toàn có thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!