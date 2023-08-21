Tử vi thứ Ba ngày 22/8/2023 của 12 con giáp: Dần - Mão mở bát tài lộc, làm 1 vốn thu 4 lời, Sửu - Tỵ tâm trạng tụt dốc, đụng đâu hỏng đó

Bạn chứng minh được năng lực của bản thân và sớm nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên. Bạn đang đi đúng hướng để đến với mục tiêu của mình rồi. Hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhé.

Xem tử vi thứ Ba ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho hay, công việc của người tuổi Tý có nhiều bước tiến trong ngày có Chính Quan ghé thăm. Dù phải đương đầu với không ít khó khăn trở ngại, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, con giáp này không hề nao núng mà vẫn vững tin tiến về phía trước.

Chịu ảnh hưởng của cục diện Sửu Tuất Tương Hình, tâm trạng của người tuổi Sửu trong ngày thứ Ba 22/8/2023 chẳng mấy vui vẻ. Sự tự tin thái quá khiến bạn phải ôm về những thất bại đáng tiếc.

Lại thêm Thương Quan ngáng trở, mọi việc dường như đang đi chệch khỏi hướng mà bạn muốn. Dù là người trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì điều quan trọng bạn luôn cần phải nhớ đó chính là cẩn trọng và bước từng bước thật chậm.

Tuổi Dần

Hôm nay những ảnh hưởng tích cực mà cục diện Dần Tuất Bán Hợp mang lại sẽ khiến cho công việc của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Mọi việc đang tiến triển theo hướng vô cùng thuận lợi, bạn có thể nắm bắt thời cơ này để phô diễn tài năng của bản thân và ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh.

Khi Thiên Ấn xuất hiện cũng là lúc mà con giáp này cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trong tập thể. Với tài năng và sự nhanh nhẹn của mình, bạn xử lý những việc phát sinh bất ngờ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lục Hợp trợ mệnh, người tuổi Mão có cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi, đem về nguồn lợi đáng kể cho bản thân cũng như tập thể. Mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên hài hòa hơn trước rất nhiều, đôi bên cùng đồng lòng tiến đến những đích đến cao hơn nữa.

Chính Ấn là cát thần mang đến cho con giáp này tin vui liên quan đến công việc hay học hành. Sau bao nỗ lực, cuối cùng những thành tích bạn mong chờ cũng đã đến. Sự kiên trì và nhẫn nại của bạn đã chứng minh được lựa chọn trước đó của bạn là hoàn toàn đúng đắn.

Tuổi Thìn

Hôm nay (22/8/2023), các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết do chịu ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất Tương Xung trong ngày này. May mắn là sự xuất hiện của Thực Thần khiến cho tinh thần của người tuổi Thìn trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, cát thần chủ về tiền bạc này sẽ giúp bạn tiếp cận được với những đối tác đáng tin cậy, có tiềm năng trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Thứ ba này, Tỷ Kiên chiếu mệnh khiến người tuổi Tỵ không khỏi hoang mang lo lắng. Bản mệnh rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Và đây cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn có phần trì trệ hơn trước khá nhiều. Thay vì để những vấn đề ngoài lề gây xao lãng, có lẽ bạn tập trung hơn nữa vào công việc mình thì hơn.

Dường như nhân duyên đang tìm đến người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình sao bao ngày đơn côi, lẻ bóng. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận những yêu thương đang đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp có thể sẽ mang đến không ít tin tốt lành cho người tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển chính là điều khiến không ít người phải thầm ghen tị với bạn đó.

Tuy nhiên Kiếp Tài chiếu mệnh lại cảnh báo họa phá tài có thể đang ở ngay bên cạnh bạn. Nếu không có lòng đề phòng, chắc chắn bạn sẽ khó tránh cảnh tiền bạc thất thoát đâu. Đừng tin người quá dễ dàng để rồi phải nhận về những quả đắng lúc nào chẳng hay.

Tuổi Mùi

Cục diện Mùi Tuất Tương Phá có thể khiến cho tình trạng của người tuổi Mùi càng trở nên tồi tệ hơn. Có thể vì những tranh chấp tiền bạc mà mối quan hệ giữa anh chị em, người thân trong gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Ngày hôm nay bản mệnh nên đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nhất là với những ai có tiền sử các bệnh về tim mạch hay thiếu máu thì càng cần phải chú ý hơn. Những bệnh về tiêu hóa, bệnh về đường hô hấp cũng dễ tìm đến bạn nếu bạn cứ tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh gần đây.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân được quý nhân Tương Hội ở bên trợ mệnh giúp cho vận trình công danh sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Những mối quan hệ hài hòa cũng tạo điều kiện cho bạn có cơ hội đến gần với đỉnh cao thành công phía trước.

Ngoài ra, Thiên Tài ghé thăm còn mang đến cho con giáp này vận may bất ngờ về tiền bạc. Với sự nhạy bén của mình, chắc chắn bạn sẽ mau chóng nắm bắt thời cơ và thu lại nguồn lợi đáng kể, làm đầy thêm túi tiền của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay, dưới sức ảnh hưởng của Tam Hội, người tuổi Dậu không cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh nữa. Dưới sự giúp sức của mọi người xung quanh, mọi việc cũng đã sớm được chu toàn.

Lại thêm Chính Tài độ mệnh, nguồn thu nhập của bạn đang dần ổn định và có chiều hướng tăng tiến tích cực. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được đền đáp bằng những khoản lương thưởng xứng đáng thôi.

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của Thực Thần đem lại cho người tuổi Tuất những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những người trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh buôn bán hay nghề tự do, sự nhanh nhạy của bạn sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thị trường, chớp thời cơ để mang tiền bạc về đầy tay.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có bước tiến nào đáng kể. Dường như cả hai đều có những mối bận tâm của riêng mình, từ đó mà bỏ bê chẳng còn quan tâm đến nhau nữa. Tình cảm nếu không được vun đắp sẽ ngày một nhạt phai hơn mà thôi.

Tuổi Hợi

Ảnh hưởng tiêu cực của Thiên Quan sẽ khiến cho vận trình của người tuổi Hợi không mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa, nhất là với những người có chức có quyền. Bạn nên cẩn trọng trong hành xử lời nói kẻo gây thù chuốc oán vào mình. Kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn rơi vào hoàn cảnh thất thế này để được đà lấn tới hạ bệ bạn.

Để công việc thuận lợi hơn, bản mệnh nên chọn giờ tốt và hướng tốt để xuất hành trong ngày thứ ba này. Theo đó, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc nếu muốn gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.