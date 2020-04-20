Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu đột phá, tuổi Mùi khó khăn tài chính

Tâm linh - Tử vi 20/04/2020 05:17

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp: tuổi Dậu có bước đột phá mới, tuổi Mùi tài chính khó khăn. Còn vận trình ngày mới của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tài lộc của tuổi Tý như nước, làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông.

Vận trình tình cảm ổn định, nên dành nhiều thời gian cho nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Sửu

Điểm sáng trong ngày mới của tuổi Sửu là khả năng trong công việc được đánh giá cao. Tuy nhiên bạn vẫn phải nỗ lực nhiều hơn.

Quý nhân sẽ xuất hiện nếu bạn đạt được thành tích mới.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần có một ngày khá yên bình, cùng nhiều niềm vui. Người kinh doanh có lộc, người đi làm có tiếng.

Bạn hãy dành thời gian cuối ngày bên gia đình hay người ấy.

tu vi thu Ba ngay 21/4/2020 cua 12 con giap 1

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn trong tài chính. Khoản tiền bất ngờ có được từ khoản thu phụ hay được khen thưởng trong công việc.

Dù vậy, tình cảm có chút trục trặc, dễ tranh cãi.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn chứng minh bản thân có tay nghề với cấp trên, sẽ có cơ hội trong nghề nghiệp.

Dù người ấy khá độc lập, nhưng vẫn sẽ cần đến bạn trong những lúc khó khăn.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Ba ngay 21/4/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ cẩn thận phòng tránh mất tiền trong hôm nay.

Điểm sáng trong ngày là những khó khăn gặp phải được giải quyết nhanh chóng.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tận dụng cơ hội đang đến để khẳng định vị thế trong công việc.

Dù có nhiều khó khăn nhưng gia đình và người thân vẫn luôn ở bên cạnh bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thời gian khó khăn trong tài chính. Bạn nên cân nhắc các khoản đầu tư, cẩn thận rủi ro xấu.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Ba ngay 21/4/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân được gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc, tránh những sai phạm nghiêm trọng.

Dù vậy, tài lộc khá ảm đạm, chưa có dấu hiệu tăng trong thời gian tới.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu tìm được bước đột phá trong sự nghiệp, khởi đầu cho hành trình mới.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dậu đừng đòi hỏi quá nhiều, dễ khiến bản thân tổn thương.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên gác lại những chuyện cũ, dù là trong công việc hay tình cảm, để có những bước tiến mới.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho tuổi Tuất.

Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Ba ngay 21/4/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 21/4/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có niềm vui trong chuyện tiền bạc.

Công việc cũng thuận lợi, hứa hẹn kết quả như ý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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