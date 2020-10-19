Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền bạc hao hụt, tuổi Sửu gặp quý nhân

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý gặp may mắn đặc biệt, đây là cơ hội vàng cho bạn.

Xem tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có quý nhân nâng đỡ, nhưng vẫn phải cố gắng để khẳng định bản thân.

Dù vậy, đừng mất cảnh giác với những đối thủ xung quanh.

Công việc dần thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần làm việc hiệu quả nên được ghi nhận, khen thưởng.

Gia đạo có chút tranh cãi nhưng sẽ nhanh chóng hòa hợp.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão không cần để ý đến thị phi xung quanh. Chỉ cần tập trung vào bản thân.

Người có đôi cẩn thận vận đào hoa xấu, dễ ảnh hưởng đến tình cảm.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn dù có cơ hội kiếm tiền nhưng vẫn nên thận trọng suy tính trước sau.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có thành tựu lớn trong công việc.

Có tin vui trong gia đạo.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tìm được cơ hội mới trong công việc hay kinh doanh, hãy can đảm nắm bắt.

Tiền bạc khá thoải mái trong hôm nay.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên tránh tin tưởng những người chưa thật sự tin tưởng.

Tài lộc có chút hao hụt, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đừng quá phụ thuộc vào quý nhân, nên chủ động hơn.

Người độc thân có tình duyên tốt đang tới.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên suy nghĩ cẩn thận với những vấn đề về tiền bạc.

Người có đôi nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên tập trung vào công việc, cẩn thận có lỗi sai.

Tài lộc trung bình, đừng vung tay quá trán.

Tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Ba ngày 20/10/2020, tuổi Hợi đang tự gây áp lực cho mình. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, chủ động trong công việc hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.