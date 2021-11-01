Tử vi thứ Ba, ngày 2/11/2021 của 12 con giáp: Mão - Tỵ đón may mắn rợp trời, Dần - Tuất chẳng thể nào vui vẻ vì kiếp tài giáng mệnh

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Tý trong ngày thứ Ba này cần thận trọng trong từng lời nói hành động của mình. Nguyên nhân là do kẻ tiểu nhân ẩn hiện xung quanh bạn liên tục buông lời dèm pha khiến danh dự, uy tín của bạn có thể bị tổn thất nặng nề.

Lại thêm Tỷ Kiên chiếu mệnh, dường như bạn chẳng thế tin tưởng thêm bất cứ một ai khác nữa. Còn giáp này nếu dùng sự kiên trì và quyết tâm đến cùng thì có thể sẽ có kết thúc có hậu trong nay mai.

Người tuổi Sửu sẽ chẳng mấy vui vẻ trong ngày có Sửu Mùi Tương Hình tác động như hôm nay. Những khó khăn trắc trở cứ liên tiếp tìm đến khiến con giáp này đang dần nản chí, chỉ muốn buông xuôi. Những áp lực tinh thần có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bản mệnh không biết cách để tháo gỡ chúng.

Sự xuất hiện của Thiên Quan chỉ khiến cho tình hình trở nên xấu đi khi những cuộc đụng độ giữa bạn với cấp trên hay những người có quyền chức có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, tốt nhất bạn nên kiệm lời hơn một chút, tránh xa những chuyện thị thi tranh đấu có thể làm tổn hại đến bạn.

Tuổi Dần

Thương Quan giáng họa khiến vận trình công việc của người tuổi Dần chẳng được như mong muốn trong ngày hôm nay. Chỉ một chút lơ là, sơ sẩy mà mọi công sức bạn đã gây dựng trong suốt thời gian qua có thể sớm tan thành bọt biển.

Bản mệnh cũng vì cả tin nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác để rồi tiền bạc thất thoát, sự liều lĩnh của bạn sẽ khiến bạn phải chịu những tổn hại khôn lường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Mùi Mão Bán Hợp trợ giúp khá nhiều cho vận trình của người tuổi Mão trong ngày này. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều lần, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều trở ngại. Những thành tích bạn mang về còn ghi điểm trong mắt cấp trên nữa.

Chưa kể Thực Thần ghé thăm báo hiệu tin vui tài lộc liên tiếp báo về cho con giáp này. Nhất là với ai làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, khoản tiền bạn kiếm được tại thời điểm này sẽ khiến không ít người phải thầm ghen tị đó.

Tuổi Thìn

Sự xuất hiện của Chính Quan sẽ mang đến cho người tuổi Thìn thêm tự tin vào năng lực của mình. Bạn chẳng còn e ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách nữa. Hãy nhân cơ hội này để bộc lộ khả năng của bạn, khẳng định vị thế của mình trong tập thể.

Tuy nhiên, trong một số tình huống, bản mệnh lại tỏ ra khá bảo thủ cứng nhắc, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đây có thể coi là yếu điểm của con giáp này. Nếu không sớm khắc phục, thành công ngay trước mắt bạn cũng có thể bị vụt qua mất đó.

Tuổi Tỵ

Có quý nhân Tương Hội ở bên giúp sức, công việc của người tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này trở nên hanh thông suôn sẻ bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ, hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa.

May mắn càng gia tăng khi có Chính Tài đến bên ủng hộ con giáp này. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng thêm gì về chuyện tiền bạc nữa. Không chỉ có đủ để tiêu dùng, bạn còn để ra cho mình một khoản khá khá để tiếp tục tái đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Ba này, may mắn sẽ gọi tên con giáp tuổi Ngọ trong ngày Mùi Ngọ Tam Hội như hôm nay. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà khởi sắc rực rỡ, những khó khăn đã được đẩy lùi, thay vào đó là những thành tích công việc hết sức khả quan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Thiên Tài trợ mệnh, túi tiền của bản mệnh sẽ ngày càng đầy thêm trong ngày này. Các khoản tiền bất ngờ chảy về túi của bạn, có thể là khoản lương thưởng từ nghề tay trái, khoản nợ khó đòi, hay thậm chí là được cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng, trúng số nữa.

Tuổi Mùi

Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi sẽ phải đương đầu với những thế lực mạnh mẽ từ chính trong nội bộ tập thể của bạn. Đây là thời điểm bản mệnh cần phải hết sức cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cũng như những người xung quanh bạn.

Hung thần này còn mang theo điềm báo tiểu nhân xuất hiện. Kẻ xấu bụng cứ liên tục tìm đủ mọi cách để hạ bệ bạn. Hãy luôn có lòng đề phòng kể cả những người thân quen, luôn ở bên bạn trong suốt thời gian qua.

Tuổi Thân

Được Chính Ấn độ mệnh, con giáp tuổi Thân khám phá ra những điều hoàn toàn mới mẻ về bản thân. Bạn không thể ngờ rằng khả năng làm việc của bạn lại có thể được đánh giá cao đến như vậy. Hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của bản thân và cống hiến hết mình cho công việc đi nhé.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng dần trở nên tốt đẹp hơn trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn hiểu lầm dần được hóa giải, cả hai đã cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu có thể thoải mái thể hiện cá tính độc đáo của mình trong ngày Thiên Ấn trợ mệnh như hôm nay. Nhất là với những ai làm trong các lĩnh vực có liên quan đến cộng đồng như nghệ thuật, nghệ sỹ, y học, luật sư, dịch vụ hay nghề tự do.

Tuy nhiên, người tuổi Dậu dễ trở nên cô độc hơn trong ngày này. Phần thưởng cho sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc quả thực đã khiến cho không ít người đem lòng ghen tị đố kị.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền, tinh thần của người tuổi Tuất chẳng thể nào vui vẻ cho được. Những áp lực, những khó khăn trắc trở khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi.

May thay, cát thần Chính Quan xuất hiện trong thời điểm này sẽ mang đến những màn kết hợp tuyệt vời, giúp bạn dễ dàng đạt được những cột mốc thành tích đáng nể trong suốt thời gian vừa qua.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được Tam Hợp trợ mệnh nên vô cùng suôn sẻ hanh thông trong ngày thứ ba này. Bạn còn được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ mới, những công việc mới hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích trong tương lai.

Tuy nhiên, Kiếp Tài xuất hiện có thể sẽ giáng một đòn đau xuống ví tiền của bạn. Bản mệnh khó tránh việc nảy sinh tranh chấp với mọi người xung quanh. Không cẩn thận bạn sẽ phải nhìn thấy cảnh tiền bạc thất thoát đi từng ngày từng giờ mà không biết phải làm sao.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.