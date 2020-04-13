Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tiền mất tình tan, tuổi Ngọ buôn bán đắt hàng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có một ngày khá thuận lợi, ổn định. Công việc của bạn ở mức trung bình, tiến độ thuận lợi không có quá nhiều trở ngại. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không như ý muốn, nói đúng hơn là bạn bị lừa gạt tình cảm, lợi dụng lòng tin trong ngày thứ Ba.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của 12 con giáp kẻ có vận trình gặp nhiều trở ngại, người thì có vận hồng loan vượng sắc khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

Vận trình của Dần có nhiều thay đổi thất thường. Nửa ngày đầu còn suôn sẻ nhưng nửa ngày sau lại xảy ra nhiều chuyện không hay. Bạn nóng tính nên gặp nhiều xung đột với mọi người xung quanh. Trong công việc bạn đặt cái tôi quá cao ảnh hưởng đến vận trình của mình. Lời khuyên cho Dần là nên làm tốt việc được giao, đừng kiêu căng quá mức.

Sửu có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân một cách trọn vẹn nhất. Về chuyện tình cảm, bạn có mối quan hệ tốt nên tinh thần khá phấn chấn. Về công việc, cấp trên nhận ra tài năng tiềm ẩn giúp bạn có được nhiều bước tiến vượt trội. Hãy dành thời gian đọc sách, trau dồi kiến thức nhiều để đầu óc thông minh, sáng suốt.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Mão có tin không vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều tin không vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ Ba. Vấn đề tài chính của bạn không được ổn định, hụt trước thiếu sau khiến tinh thần mệt mỏi, buồn phiền. Về tình cảm, mối quan hệ của bạn không được người nhà công nhận khiến bạn không tập trung vào bất cứ việc gì trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Thìn

Thìn bị lừa gạt mất tình mất tiền trong ngày thứ Ba. Những việc bạn làm đều không được công nhận. Nỗ lực, cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được thành quả xứng đáng. Có thể nói đường tình duyên của bạn trong ngày vô cùng thảm hại, sẽ có người thứ ba chen vào.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ không có khả năng giải quyết công việc một mình nên phải nhờ vả nhiều người. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, người xung quanh cũng không cảm thấy hài lòng với những gì bạn làm. Lời khuyên cho bạn nên tự chủ, tự lập đừng trông cậy vào bất cứ ai.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Ngọ kinh doanh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Thứ Ba là một ngày vui với những người kinh doanh tuổi Ngọ. Bạn có duyên bán hàng nên tìm được nguồn khách hàng tiềm năng, được cấp trên trọng dụng. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui, cả hai tâm đầu ý hợp nên hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Mùi

Mùi hay quên những kế hoạch quan trọng nên bị cấp khiển trách. Tệ nhất là làm trì trệ tiến độ công việc nên có thể bạn sẽ bị giảm lương thưởng khiến vận trình vô cùng thảm hại. Mùi nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều không hay trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Thân

Thân bị ghét vì tính cách nói chuyện thẳng thắn, không nể nang ai. Bạn là con giáp thông minh khá kiêu ngạo khiến nhiều người cảm thấy khó chịu về những gì bạn làm. Hãy thay đổi tính cách này để không làm ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, trong lĩnh vực kinh doanh, bạn tìm được nguồn khách hàng tiềm năng, đem tiền về cho công ty. Nhờ vậy mà bạn được mọi người xung quanh giúp đỡ nhiệt tình. Còn với những người làm công ăn lương chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui về lương bổng, thăng chức trong tương lai.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Tuất có tình duyên tốt - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất làm việc khá cảm tính nên có thể sẽ gặp nhiều chuyện không vui. Bạn bị tiểu nhân hãm hại nên vận trình có phần sa sút, không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều tiến triển tốt. Đối phương đang bật đèn đỏ, bạn chỉ cần mở lòng nhiều hơn sẽ có mối tình như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 14/4/2020 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp chăm chỉ, được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng trong ngày. Bạn không còn gặp khó khăn khi tiếp nhận công việc, vị trí mới. Điều này giúp bạn có tinh thần thoải mái, tiến độ công việc cũng ngày một tăng lên đáng nể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm