Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần đầu tư thua lỗ, tuổi Ngọ cẩn thận bị lừa gạt tình cảm

Tâm linh - Tử vi 11/11/2019 12:00

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Dần đầu tư thua lỗ. Tuổi Ngọ bị lừa gạt tình cảm khiến tâm trạng mệt mỏi ảnh hưởng công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực, điều này giúp bạn lường trước được nhiều điều tốt, xấu sắp xảy ra với mình.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Tý

Tý có năng lực giải quyết vấn đề. Bạn được cấp trên, đồng nghiệp thừa nhận tài năng, yêu mến và hết lòng giúp đỡ khi khó khăn. Bạn không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ kẻ xấu nào rình rập hãm hại. Bởi bạn làm gì cũng được Thần Phật che chở, phù trợ hết sức.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu ba ngay 12/11/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Sửu kém may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Sửu là con giáp kém may mắn trong ngày thứ Ba. Bạn nóng vội, hấp tấp nên làm gì cũng không thành công, gặp nhiều chuyện rắc rối. Đây là nguyên nhân chính khiến bạn đối mặt với nhiều tình huống tệ hại. Nhất là trong công việc, bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, hãm hại. Vì vậy mà cơ hội thăng tiến vừa mới chạm tay cũng bị người khác cướp đi mất.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Dần

Dần đầu tư thua lỗ, vì quá tin người mà bạn lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Vì vậy bạn nên trau dồi kiến thức về hoạt động nhóm để không gây mất lòng ai. Bạn nên kiềm chế tính cách nóng giận của bản thân để đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện về vận trình, sự nghiệp cũng có nhiều bước chuyển biến tích cực.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Mão

tu vi thu ba ngay 12/11/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Mão có tin vui đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tin vui về đường tài lộc. Bạn làm gì cũng gặp nhiều thành công, thuận lợi, được Thần Tài chiếu mệnh nên tiền tiêu không hết. Về mặt tình cảm, bạn không nên hứa hẹn với bất cứ ai. Bởi bạn sẽ đánh mất chữ tín của mình khiến người khác chê cười.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn có cơ hội thể hiện năng lực của mình và được cấp trên công nhận. Vận tài lộc của bạn vô cùng vượng phát, hanh thông. Vận tình duyên, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu hóa giải được nhiều bất hòa, hiềm khích bấy lâu nay.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu ba ngay 12/11/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ được cấp trên trọng dụng nên ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, giữ vững tinh thần này, bạn sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên khi thành công, đạt được thành tựu, bạn đừng quá kiêu ngạo mà ảnh hưởng đến vận trình trong tương lai của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ cẩn thận bị lừa gạt tình cảm. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người vì vậy hãy lựa bạn mà chơi. Nhất là những ai có ý định tìm ý trung nhân, hãy cẩn thận chọn lựa kỹ càng, đừng để bản thân vướng phải nhiều rắc rối, buồn phiền.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu ba ngay 12/11/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Mùi vận trình vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của Mùi ngày một vượng phát, tiền tài đổ về tiêu không hết. Bạn là con giáp thông minh, có tấm lòng lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Vì vậy ngày thứ Ba, bạn làm gì cũng đạt được nhiều thành tựu ngoài mong đợi của bản thân.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Thân

Thân bị tiểu nhân làm khó dễ. Nếu không thể vượt qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ bị mất cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đồng thời cũng mất điểm, mất ấn tượng trong mắt cấp trên. Vì vậy hãy suy nghĩ thấu đáo, làm việc gì cũng nên thận trọng, đừng đánh mất danh dự, chữ tín của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn nhất trong ngày thứ Ba. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không sợ bất cứ kẻ tiểu nhân nào rình rập hãm hại. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian cho người kia để cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Đừng làm việc gì khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Tuất

tu vi thu ba ngay 12/11/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Tuất hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất hung cát đan xen, nửa ngày đầu vận trình vô cùng tốt. Nhưng nửa ngày sau lại xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, bản thân không lường trước được. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thay đổi những khuyết điểm của mình để được cấp trên, đồng nghiệp công nhận. Hãy thay đổi để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.

Tử vi thứ Ba ngày 12/11/2019 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi không mấy suôn sẻ, gặp họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của bản thân. Nếu bản thân sai, hãy chấp nhận sửa lỗi, đừng cãi vã hay cố gắng giải thích. Bởi những điều đó sẽ gây bất lợi cho vận trình của bạn trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ tậu được xe sang, ở nhà triệu đô, lấy chồng đại gia trong 2 năm tới

Top con giáp nữ tậu được xe sang, ở nhà triệu đô, lấy chồng đại gia trong 2 năm tới

Dưới đây là những con giáp nữ tậu xe sang, ở nhà triệu đô, sung sướng như bà hoàng, lấy được chồng đại gia, cuộc đời chỉ ngồi không hưởng phúc trong 2 năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thông minh tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo