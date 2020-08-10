Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài lộc nở hoa, Tuổi Thân thị phi từ trên trời rơi xuống

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có đường công danh rộng mở. Bạn được cấp trên đánh giá cao trong công việc.

Xem tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tài lộc của tuổi Sửu trong hôm nay khá eo hẹp. Nếu không là thứ cần thiết, bạn tốt nhất đừng vội mua.

Trong gia đạo có một chút thay đổi khiến mọi người chưa thích nghi được.

Trong công việc, tuổi Sửu đừng chạy theo số đông mà đánh mất thế mạnh của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có điềm báo hao tài tốn của trong hôm nay. Nếu tiền có ra đi vô lý cũng đừng quá buồn, vì đây là khoản phải chi.

Ngày hôm nay khá tốt cho chuyện tình cảm, đặc biệt là người độc thân.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão gặp chút trở ngại trong công việc, bạn nên cân nhắc lối suy nghĩ đơn giản hơn, đừng quá phức tạp.

Tài lộc tăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn không phải lo chuyện tiền bạc trong hôm nay, không dư thì cũng đủ.

Đặc biệt, công việc thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nếu không nhạy bén thì dễ đánh mất cơ hội hiếm có trong hôm nay.

Người đi làm hay buôn bán đều nên cẩn trọng chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ phải giữ tâm trí sáng suốt để tránh cạm bẫy của tiểu nhân.

Muốn sự nghiệp thăng tiến, bạn nên giữ tinh thần cầu tiến không ngừng.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có niềm vui trong chuyện tình cảm. Một mối nhân duyên tốt đang đến với người độc thân.

Tài lộc nở hoa cho tuổi Mùi một ngày như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cẩn thận thị phi từ trên trời rơi xuống. Song bạn nên ngó lơ vì công việc vẫn đang thuận lợi, được cấp trên tin tưởng.

Nếu thấy mỏi mệt, hãy tìm về gia đình hay gặp người ấy.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cẩn thận tiểu nhân ra tay trong lúc bạn sơ hở.

Hãy giữ tinh thần lạc quan vì bạn luôn được nhiều người giúp đỡ, yêu quý.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vận trình tài lộc rực rỡ, tiền bạc phủ phê. Dù vậy, bạn nên có kế hoạch chi tiêu đúng đắn.

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 11/8/2020, tuổi Hợi có điềm không lành trong tình cảm. Nhưng công việc lại rất khởi sắc, tài chính cũng ổn định.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.