Tử vi thứ Ba ngày 11/7: 3 con giáp chuẩn bị đón quý nhân từ phương xa đến nhà, phát tài bất ngờ, của cải chất cao hơn núi

Tâm linh - Tử vi 11/07/2023 05:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 11/7 này, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị giàu khét tiếng, hậu vận đủ đầy, thiên hạ vô cùng ghen tị.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chuẩn bị tâm thế bước những bước đi vững chắc trên hành trình chinh phục mục tiêu trong thời gian sắp tới.

Trong ngày 11/7, tuổi Dần thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, không còn gặp các mối quan hệ xung khắc với địa chi của năm nên bản mệnh thở phào nhẹ nhõm.

Tử vi dự báo, trong thời điểm này, tuổi Dần có bước trở mình trên phương diện công danh sự nghiệp. Nhờ có cát tinh hỗ trợ cũng sự năng động, linh hoạt của bản thân, tuổi Dần có thể thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng và sớm thể hiện được bản lĩnh.

Về phương diện tài lộc, dù không có tài tinh nhập mệnh nhưng tình hình tài chính của tuổi Dần không đáng lo ngại. Sự nhạy bén của con giáp này vẫn giúp họ bội thu tài lộc. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều hưởng bổng lộc dồi dào.

Dưới sự chiếu cố của Thần Tài, tuổi Dần làm đâu thắng đó. Đặc biệt vào hôm nay, các kế hoạch đầu tư gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên mang về nguồn lợi không nhỏ.

Tử vi thứ Ba ngày 11/7: 3 con giáp chuẩn bị đón quý nhân từ phương xa đến nhà, phát tài bất ngờ, của cải chất cao hơn núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 11/7, người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Thời điểm này, họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô,... đều có thể mang lại lợi ích tài chính. 

Tuy nhiên, người tuổi Mùi cần liên tục cần nhắc nhở bản thân dù có nhiều tiền trong túi cũng không nên tiêu xài hoang phí, nên học cách tiết kiệm, nếu không sẽ tự chuốc lấy gánh nặng tài chính cho bản thân.

Tử vi thứ Ba ngày 11/7: 3 con giáp chuẩn bị đón quý nhân từ phương xa đến nhà, phát tài bất ngờ, của cải chất cao hơn núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Con giáp này nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi Thìn hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Ngày 11/7 này là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Thìn hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Tử vi thứ Ba ngày 11/7: 3 con giáp chuẩn bị đón quý nhân từ phương xa đến nhà, phát tài bất ngờ, của cải chất cao hơn núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Gặp vận ĐỎ rực 4 phương vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng

Gặp vận ĐỎ rực 4 phương vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng

Tử vi hôm nay cho hay vào đúng 16h30 thứ Hai 10/7/2023, 3 con giáp trúng SỐ bất ngờ, vàng bạc rủng rỉnh, túi tiền đầy ụ, tiêu xài thả ga chẳng lo giá, mỉm cười vui tươi suốt tháng

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 11/7 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 19 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 4 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc