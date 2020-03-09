Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu gặp may mắn, tuổi Mùi có nhiều biến động

Tâm linh - Tử vi 09/03/2020 05:18

Tử vi thứ Ba ngày 10/03/2020 của 12 con giáp: tuổi Dậu gặp được vận may, tuổi Mùi có biến động trong công việc. Còn ngày mới của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý cẩn thận gặp tiểu nhân trong công việc. Dù làm gì bạn cũng nên cân nhắc.

Tuổi Tý giữ gìn sức khỏe, phòng các bệnh về dạ dày.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/3/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá vất vả trong công việc, nhưng hãy kiên trì, đừng vội chán nản.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Ba ngay 10/3/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đừng quan tâm lời người khác nói, có những chuyện bạn phải là người quyết định.

Tài lộc khả quan hơn, bạn có thể mua sắm thoải mái.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão lục đục gia đình. Đây là vấn đề đã từ lâu nhưng chưa giải quyết triệt để, bạn nên cùng người thân nói chuyện nhiều hơn.

Tiền bạc sẽ là vấn đề đau đầu trong hôm nay với tuổi Mão.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày khá viên mãn, nhiều niềm vui. Công việc hay tình duyên không có gì phải lo lắng. Tài lộc ổn định, bạn có thể hẹn hò bạn bè ăn uống vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Ba ngay 10/3/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ tuy khá căng thẳng về công việc nhưng đừng quá lo lắng. Bạn được sự giúp đỡ của nhiều người.

Tin vui trong ngày đến từ gia đạo.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp phải tiểu nhân nham hiểm trong công việc. Bạn nên cẩn thận với những quyết định quan trọng.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ giới.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi tuy có nhiều biến động, nhưng bạn vẫn bình tĩnh xử lý chu toàn.

Tài lộc không tăng, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Ba ngay 10/3/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đi làm có tin vui tài lộc. Có thể bạn được thăng chức, hoặc được thưởng.

Tình duyên viên mãn với người có đôi hay có gia đình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đi làm gặp được may mắn, có thể gia tăng thu nhập.

Tình duyên vui vẻ, người có đôi càng thấu hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/3/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất gây ấn tượng với cấp trên trong công việc, được nhiều người nể trọng.

Tài chính khả quan, tiêu xài không phải lo nghĩ.

Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Ba ngay 10/3/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 10/3/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi nên cân nhắc với những quyết định quan trọng. Bạn có thể nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng, không phải lo thiếu thốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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