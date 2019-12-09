Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ cẩn thận thị phi, tuổi Hợi tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 09/12/2019 07:18

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Ngọ thị phi bủa vây, bị nói xấu sau lưng. Tuổi Hợi chuyện tình duyên phơi phới, viên mãn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tốt lẫn xấu giúp bản mệnh có thể xoay sở, ứng biến vượt qua một cách nhẹ nhàng và dễ dàng.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tý

Tuổi Tý tài lộc khá vượng sắc. Những ngày khó khăn đã qua đi, bạn bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim. Về phương diện tiền bạc, Tý nhận được nhiều lộc trời ban. Về chuyện tình cảm, bạn nhận được lời tỏ tình bất ngờ. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu, tình cảm ngày càng thăng hoa.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu ba ngay 10/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Sửu bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Sửu bị yếu thế nên người khác lợi dụng hãm hại, hạ bệ bạn. Nếu không đủ bình tĩnh, bạn sẽ mắc bẫy của họ và ngày càng đánh mất giá trị của mình. Thế nên lời khuyên cho Sửu là đừng nóng giận vô cớ, hãy lặng lẽ bỏ qua mọi việc và âm thầm cố gắng giành lại những gì đã mất.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Dần

Dần nên tiết chế cảm xúc của mình. Đừng “giận cá chém thớt” khiến người khác sợ hãi, chỉ muốn chạy dài. Hãy cố gắng dĩ hòa vi quý để không đánh mất nhiều cơ hội tốt trong công việc. Đồng thời cũng để giữ được những mối quan hệ tốt giúp phát triển sự nghiệp sau này.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mão

tu vi thu ba ngay 10/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mão thành công - Ảnh minh họa: Internet

Mão đặt ra nhiều mục tiêu và có thể sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Bạn gây được ấn tượng trong mắt cấp trên, đồng thời được đồng nghiệp yêu thương. Vì vậy hãy tận dụng lòng tin của cấp trên mà tiến lên phía trước, hoàn thành tốt những mục tiêu của cuộc đời mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Thìn

Thìn rất hay nổi nóng vô cớ. Vì vậy mà có nhiều người không dám đến gần hoặc tìm cách tránh xa. Điều này vô cùng bất lợi cho làm việc nhóm. Thìn nên cân bằng cảm xúc, đừng khiến người khác ghét vì sự thẳng thắn hay vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu ba ngay 10/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tỵ có được tình cảm mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tốt để bạn chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều người. Đồng thời cũng có nhiều cơ hội thực hiện được dự án lớn mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Niềm đam mê sẽ đưa bạn đến những thành công nhất định. Bạn không còn phải lao đao trong việc đi tìm mục tiêu cho cuộc đời mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ nên cẩn thận họa thị phi. Đừng ăn nói quá sỗ sàng, thẳng thắn khiến người khác chán ghét. Trong giao tiếp, bạn nên mềm mỏng một chút, cẩn trọng lời ăn tiếng nói để không làm phật lòng những người yêu thương mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu ba ngay 10/12/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mùi có một ngày yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có một ngày yên ổn, không phải lo chuyện tiền bạc. Bởi vừa mở mắt ra, bạn đã nhận được lộc trời ban, tha hồ tiêu xài, thoải mái mua sắm. Trong ngày, bạn nên dành thời gian gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng nhau sẽ giúp bạn giảm bớt những căng thẳng, mệt mỏi trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Thân

Thân nên để ý nhiều hơn đến những mối quan hệ của mình. Ngày thứ Ba bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Bạn nên đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành những dự án riêng của bản thân trong những tháng cuối năm này. Điều này giúp bạn đạt được khá nhiều thành tựu lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Dậu

tu vi thu ba ngay 10/12/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Dậu được mời ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu nhận được nhiều lời mời ăn uống, lộc lá trời ban nhiều vô số kể. Những công sức của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Dậu không còn sợ tiểu nhân hãm hại, bên cạnh đó còn được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Bạn chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến. Tuất nên thể hiện khả năng của mình để được cấp trên công nhận, đồng nghiệp nể phục.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều cơ hội làm ăn, tiền đổ về cao ngút trời. Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng vô cùng vượng sắc. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, tha hồ tận hưởng một ngày vui vẻ, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp 3 vượng: Vượng tài, vượng tình, vượng phu, sung sướng từ trong trứng nước

Top con giáp 3 vượng: Vượng tài, vượng tình, vượng phu, sung sướng từ trong trứng nước

Đây là những con giáp giàu có từ trong trứng nước, càng lớn tuổi càng có phúc báo, tiền bạc dư dả, sống trong nhung lụa, được mọi người kính trọng, yêu thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày của 12 con giáp tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 37 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu