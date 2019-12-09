Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ cẩn thận thị phi, tuổi Hợi tình duyên phơi phới

Tuổi Tý tài lộc khá vượng sắc. Những ngày khó khăn đã qua đi, bạn bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim. Về phương diện tiền bạc, Tý nhận được nhiều lộc trời ban. Về chuyện tình cảm, bạn nhận được lời tỏ tình bất ngờ. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu, tình cảm ngày càng thăng hoa.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tốt lẫn xấu giúp bản mệnh có thể xoay sở, ứng biến vượt qua một cách nhẹ nhàng và dễ dàng.

Dần nên tiết chế cảm xúc của mình. Đừng “giận cá chém thớt” khiến người khác sợ hãi, chỉ muốn chạy dài. Hãy cố gắng dĩ hòa vi quý để không đánh mất nhiều cơ hội tốt trong công việc. Đồng thời cũng để giữ được những mối quan hệ tốt giúp phát triển sự nghiệp sau này.

Sửu bị yếu thế nên người khác lợi dụng hãm hại, hạ bệ bạn. Nếu không đủ bình tĩnh, bạn sẽ mắc bẫy của họ và ngày càng đánh mất giá trị của mình. Thế nên lời khuyên cho Sửu là đừng nóng giận vô cớ, hãy lặng lẽ bỏ qua mọi việc và âm thầm cố gắng giành lại những gì đã mất.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mão thành công - Ảnh minh họa: Internet

Mão đặt ra nhiều mục tiêu và có thể sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Bạn gây được ấn tượng trong mắt cấp trên, đồng thời được đồng nghiệp yêu thương. Vì vậy hãy tận dụng lòng tin của cấp trên mà tiến lên phía trước, hoàn thành tốt những mục tiêu của cuộc đời mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Thìn

Thìn rất hay nổi nóng vô cớ. Vì vậy mà có nhiều người không dám đến gần hoặc tìm cách tránh xa. Điều này vô cùng bất lợi cho làm việc nhóm. Thìn nên cân bằng cảm xúc, đừng khiến người khác ghét vì sự thẳng thắn hay vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tỵ có được tình cảm mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tốt để bạn chiếm được trái tim, tình cảm của nhiều người. Đồng thời cũng có nhiều cơ hội thực hiện được dự án lớn mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Niềm đam mê sẽ đưa bạn đến những thành công nhất định. Bạn không còn phải lao đao trong việc đi tìm mục tiêu cho cuộc đời mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ nên cẩn thận họa thị phi. Đừng ăn nói quá sỗ sàng, thẳng thắn khiến người khác chán ghét. Trong giao tiếp, bạn nên mềm mỏng một chút, cẩn trọng lời ăn tiếng nói để không làm phật lòng những người yêu thương mình.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Mùi có một ngày yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có một ngày yên ổn, không phải lo chuyện tiền bạc. Bởi vừa mở mắt ra, bạn đã nhận được lộc trời ban, tha hồ tiêu xài, thoải mái mua sắm. Trong ngày, bạn nên dành thời gian gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng nhau sẽ giúp bạn giảm bớt những căng thẳng, mệt mỏi trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Thân

Thân nên để ý nhiều hơn đến những mối quan hệ của mình. Ngày thứ Ba bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Bạn nên đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành những dự án riêng của bản thân trong những tháng cuối năm này. Điều này giúp bạn đạt được khá nhiều thành tựu lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Dậu được mời ăn uống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu nhận được nhiều lời mời ăn uống, lộc lá trời ban nhiều vô số kể. Những công sức của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Dậu không còn sợ tiểu nhân hãm hại, bên cạnh đó còn được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Bạn chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến. Tuất nên thể hiện khả năng của mình để được cấp trên công nhận, đồng nghiệp nể phục.

Tử vi thứ Ba ngày 10/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều cơ hội làm ăn, tiền đổ về cao ngút trời. Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng vô cùng vượng sắc. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, tha hồ tận hưởng một ngày vui vẻ, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm