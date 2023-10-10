Tử vi thứ Ba ngày 10/10: 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Phật Bà, ngồi không cũng có tiền chuyển vào tài khoản, thu nhập tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có khó ai sánh bằng trong ngày 10/10.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là tuýp người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp.

Tuổi Thìn luôn có sự kiên trì và bản lĩnh. Vào những lúc gặp khó khăn, con giáp này đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, bản mệnh thường không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng.

Theo tử vi, chỉ cần bước vào ngày 10/10, cuộc sống người tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi. Cụ thể, trong ngày 10/10, mọi may mắn sẽ tìm đến con giáp này và giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Những khó khăn còn tồn đọng đều sẽ được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của bản mệnh ngày càng dồi dào.

Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 là đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10. Dự kiến đây sẽ là thời điểm tuyệt vời đối với người cầm tinh con rồng.

Tử vi thứ Ba ngày 10/10: 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Phật Bà, ngồi không cũng có tiền chuyển vào tài khoản, thu nhập tăng phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khá ham chơi, bất cần và quá ngay thẳng nên Ngọ phải nếm trải khá nhiều chông gai, thử thách. Thế nhưng, sau những thất bại ấy Ngọ sẽ có được những bài học đắt giá để làm hành trang cho sự nghiệp, cuộc sống của mình sau này.

Trong ngày 10/10, nhờ vận quý nhân hưng phát nên bản mệnh của con giáp này khá vượng. Cơ hội kiếm tiền ập xuống đầu tới tấp, Ngọ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc an tâm làm việc số dư trong tài khoản tự khắc cộng thêm vài con số không.

Tử vi thứ Ba ngày 10/10: 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Phật Bà, ngồi không cũng có tiền chuyển vào tài khoản, thu nhập tăng phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất thông minh, hoạt bát, giỏi giao tiếp và rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Người tuổi Mùi cũng rất cả nể, trọng nghĩa khinh tài, họ sẽ không vì mình mà hại người, càng không dẫm đạp lên người khác để mưu cầu lợi ích.

Trong công việc, họ là người cần cù, chịu khó, luôn cầu tiến và có trách nhiệm với bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Trong ngày 10/10, tài vận của người tuổi Mùi thực sự bùng nổ.

Ở nơi làm việc, họ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp, cơ hội thăng chức, tăng lương mở ra trước mắt. Người tuổi Mùi làm kinh doanh riêng sẽ đón nhận thêm nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác đầy triển vọng.

Tử vi thứ Ba ngày 10/10: 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Phật Bà, ngồi không cũng có tiền chuyển vào tài khoản, thu nhập tăng phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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