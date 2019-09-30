Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài khoản ngân hàng tăng đột biến, tuổi Dậu tình đầy tim

Vận trình của Tý khá may mắn, được Thần Phật nâng đỡ nên vui vẻ, hạnh phúc. Ngày thứ Ba, bạn không sợ bất cứ ai hãm hại bởi Tý lúc nào cũng được người khác bảo vệ. Trong công việc, bạn được lòng cấp trên nên cơ hội thăng tiến không ngừng.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của 12 con giáp có kẻ hạnh phúc, có người lại khổ sở, buồn phiền, vận trình luôn thay đổi khiến bản mệnh khá lao đao, mệt mỏi.

Dần gặp nhiều chuyện vui trong ngày thứ Ba. Những công việc tồn đọng bấy lâu nay được giải quyết êm đẹp, không xảy ra vướng mắc. Nhờ vậy mà tâm trạng của bạn vô cùng tốt. Bạn có thể dành một ngày tận hưởng, nghỉ ngơi và ăn uống cùng gia đình mà không bị công việc réo gọi.

Bạn hóa giải được nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm. Người yêu nhau không còn bất đồng quan điểm. Bạn có nhiều thời gian hơn dành cho đối phương. Nhờ vậy mà mối quan hệ của bạn đơm hoa kết trái, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Mão tiền đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Mão có vận trình hanh thông, tiền đổ về đầy túi, con số tài khoản tăng lên mức đáng báo động. Vì vậy mà bạn có một ngày sung sướng, hạnh phúc, tha hồ vùng vẫy trên biển tiền. Cuộc sống của bạn không còn phải gặp nhiều chuyện rắc rối hay bị tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn sớm ngồi vào vị trí mà bản thân mơ ước. Cuộc sống của bạn ngày một đi lên, nhất là về vấn đề tiền bạc. Ngày thứ Ba, bạn sẽ ký một hợp đồng quan trọng, mang tính quyết định ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của mình. Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ, đừng quyết định sai lầm.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Tỵ thị phi rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn bị vạ lây những rắc rối của người khác. Vì vậy lời khuyên cho Tỵ là đừng nên xen vào chuyện của thiên hạ. Việc ai người nấy làm, nếu họ có nhờ vả, bạn cũng nên từ chối khéo. Bởi vận trình của bạn đã không tốt, kéo theo việc của người khác, bạn sẽ vô cùng lao đao.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ thông minh, có tài giao tiếp khéo léo nên được nhiều người yêu mến. Chắc chắn bạn sẽ ngồi được vào vị trí mà bản thân mong muốn bấy lâu nay. Nhờ khả năng ăn nói ngọt ngào mà công việc của bạn ngày càng thuận lợi. Cấp trên yêu mến, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Mùi hao tiền tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp họa tai nạn, xe cộ, hao tiền tốn của. Bạn đi đến đâu đều gặp phải điều rắc rối không lớn thì nhỏ. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng buồn phiền, chênh vênh không ai giúp đỡ. Lời khuyên cho Mùi là hãy bình tĩnh giải quyết mọi việc.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Thân

Thân có kế hoạch cho hướng đi mới trong công việc. Ý tưởng của bạn được cấp trên, đồng nghiệp ủng hộ. Vì vậy mà bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, sự nghiệp ngày một đi lên, thăng tiến không ngừng. Thân nên tận dụng thời cơ tốt để đạt được ước mơ bấy lâu nay của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu có chuyện tình đẹp như trong phim. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu đều viên mãn, hạnh phúc khiến người khác hờn đỏ mắt ghen tỵ ra mặt.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Tuất cẩn thận xe cộ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất ngày thứ Ba không mấy vui vẻ, thậm chí còn ảm đạm, u ám. Công việc của bạn không như ý, chuyện tình cảm cũng vướng nhiều chuyện buồn bực. Nói chung bạn nên giữ bình tĩnh, đừng mất tập trung cũng đừng nổi giận với những người xung quanh.

Tử vi thứ Ba ngày 1/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều thay đổi trong nhận thức cũng như lối suy nghĩ. Vì vậy mà vận trình của bạn ngày một cải thiện. Nhất là trong những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn được yêu mến nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm cũng bắt đầu xuất hiện nhiều người có tình với bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm