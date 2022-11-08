Tử vi Thứ Ba (8/11) báo hiệu Rồng vàng ngự trị túi tiền 3 con giáp may mắn: tài lộc ngút ngàn, sự nghiệp hanh thông, vàng bạc chất núi, của cải tăng vọt

Ngày này, tuổi Thìn cũng có nhiều cơ hội làm giàu từ kinh doanh hoặc may mắn Trời cho như trúng số có được số tiền lớn bất ngờ. Nếu biết cách chi tiêu, lập kế hoạch tốt, cuối năm còn có thể tậu thêm đất, thêm nhà.

Vào Thứ Ba 8/11, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn sẵn sàng dấn thân cho những trải nghiệm mới. Bạn chẳng hề cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, cảm thấy hứng thú khi đối diện với những điều chưa biết trước. Tinh thần lạc quan, tích cực ấy sẽ giúp bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Bên cạnh đó, xung quanh bạn cũng không thiếu những người sẵn sàng giúp sức. Nếu biết cách phát huy sức mạnh của tập thể, bạn sẽ còn chinh phục những đích đến xa xôi hơn.

Tuổi Dậu

Chính Quan xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Cát thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng được cải thiện nhờ những nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo tạo ra sự tự tin cho con giáp này. Nhờ vậy, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và tốt bụng. Họ đối xử tốt với mọi người nên được nhiều người yêu mến.

Con giáp tuổi này khá dễ tính, không câu nệ tiểu tiết cũng không hay toan tính thiệt hơn. Đó là lý do khiến con giáp này đôi khi sẽ phải chịu thiệt thòi trong các mối quan hệ.

Vào Thứ Ba 8/11, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên trọng dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này kiên trì, đam mê trong công việc nên sẽ sớm thu được quả ngọt. Những người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ tươi tốt, nông sản bán được mùa, được giá.

Con giáp này thừa thắng xông lên, đạt được thêm những thành quả. Tuy sự nghiệp có nhiều điểm sáng nhưng trong thời gian tới, sức khỏe của người tuổi Hợi không được tốt, cần đề phòng bệnh cũ tái phát.

Một số người vì quá căng thẳng trong công việc nên tinh thần không được thoải mái. Họ cần thường xuyên tập thể dục, nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì quá tham công tiếc việc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.