Tử vi thứ Ba 4/3/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra may mắn tốt đẹp. Bản mệnh có quý nhân tọa mạng nên công việc thuận lợi, được cấp trên tin tưởng và giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, bản mệnh có thể may mắn được hỗ trợ tiền bạc trong ngày thứ Bảy này, nhất là những người đang kinh doanh tự do.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ đón nhiều tin cát lành và thuận lợi. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho chuyện tình cảm của con giáp này. Do đó, bạn nên tìm cách chia sẻ thật lòng để nhanh chóng xác lập mối quan hệ mới với người mà bạn yêu thích.