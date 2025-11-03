Tử vi thứ Ba 4/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tỵ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân công việc trì trệ, nợ nần khó trả nổi

Vận trình tài lộc không tệ. Nhờ đường công danh sáng rõ mà tài chính của con giáp này ngày càng được cũng cố. Thêm vào đó, bạn cũng có khá nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ lời giới thiệu qua vòng bạn bè với mình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra vô cùng hanh thông. Đây sẽ là thời điểm để con giáp này nhìn lại những gì mình đã làm trong suốt cả tuần qua. Từ đó, bạn sẽ thấy được công sức mà mình bỏ ra không hề là vô ích. “Quả ngọt” sẽ luôn dành cho những người biết cố gắng và kiên định với niềm tin của chính mình.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nguồn năng lượng tích cực đem tới cho người tuổi này những ý tưởng tuyệt vời khiến cấp trên, đồng nghiệp không thể không thừa nhận. Hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể còn nhờ vào tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của bản mệnh.

Nhờ quý nhân nâng đỡ nên người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, mặn nồng nhờ tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể đón tin vui khi đạt được những bước tiến mới trong công việc trong ngày 29/11. Con giáp này có nhiều cơ hội thể hiện tài năng cũng như sở trường trên nhiều lĩnh vực khác nhau, khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Cũng nhờ thời gian qua bản mệnh đã xây dựng được nhiều mối làm ăn đáng tin cậy, lại đề cao trách nhiệm và chữ tín nên được đối tác, khách hàng tin tưởng và hợp tác, mang lại lợi nhuận rất lớn.

Vận trình tình duyên của con giáp này đang khá thuận lợi. Người đang yêu đón nhận nhiều tin vui mà người ấy mang đến. Đối phương luôn quan tâm, chăm sóc cẩn thận khiến bạn không có gì phải lo lắng. Bên cạnh đó, tuổi Sửu độc thân cũng sẽ sớm tìm thấy người phù hợp với mình.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khá khó khăn, vất vả không ngờ. Bạn nên tránh đối đầu trực tiếp với những người có chức quyền do có hung tinh tác động. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn vẫn nên chăm chỉ, tập trung làm tốt công việc được giao, đồng thời đề cao sự cẩn trọng, chỉn chu trong mỗi việc mình làm.

Chuyện tình cảm của con giáp này chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau. Tác động của cục Đào Hoa cho thấy bạn và người ấy đang có sự bất đồng quan điểm và nổ ra tranh cãi gay gắt. Tử vi khuyên rằng người trong cuộc nên hạ thấp cái tôi của mình để giảm tránh những cãi vã ngoài ý muốn.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khá khó khăn, vất vả không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không thuận lợi và suôn sẻ. Điềm báo có mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp và cấp trên khiến bạn không thể đưa ra những ý tưởng mới trong hôm nay. Ngoài ra, điềm báo có họa tiểu nhân đeo bám cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ công việc chung.

Vận trình tình cảm của bản mệnh chưa thể hài hòa. Bản mệnh thường có xu hướng giữ kín những vấn đề khó khăn trong lòng mà không chia sẻ với người ấy, đơn giản vì bạn không muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến mối quan hệ của bạn dần trở nên xa cách.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra suôn sẻ nhờ được quý nhân trợ giúp. Ngoài ra, bản mệnh luôn giữ được sự khiêm tốn, ham học hỏi nên được nhiều người dang tay giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để những người thuộc con giáp tuổi này thực hiện ký kết hợp đồng làm ăn, kinh doanh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hứa hẹn mang lại nhiều nguồn lợi nhuận vô cùng lớn.

Chuyện tình cảm vô cùng êm đẹp. Vận đào hoa của người độc thân vượng, nhân duyên phơi phới, con giáp này đi đâu cũng có người để ý và yêu quý. Cơ hội để tìm được ý trung nhân không còn xa, chỉ cần bản mệnh lắng nghe xem trái tim mình rung động với ai.

Tuổi Ngọ

Mọi kế hoạch của người tuổi Ngọ sẽ đều diễn ra đúng theo quỹ đạo mong muốn trong hôm nay. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định, ngoài ra còn được nhận tiền thưởng nhờ cách thể hiện năng lực tài tình. Tuy nhiên, bản mệnh nên có sự đề phòng trước các mối quan hệ xung quanh, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà phá hoại mọi nỗ lực bấy lâu.

Bù lại, nếu đã kết hôn sẽ có đời sống gia đình hòa thuận và ấm êm, đôi lứa hiểu nhau hơn nhờ có những cuộc trò chuyện đặc biệt. Đây là thời điểm lý tưởng để người độc thân chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thầm mến.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và hanh thông. Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Đặc biệt, tài lộc cũng tăng tiến, nhờ cát tinh trợ mệnh mà công việc kinh doanh, buôn bán thu về khoản lợi cao.

Về chuyện tình cảm, những người đang tìm hiểu nhau bắt đầu nghĩ tới việc kết hôn và tính đến chuyện ra mắt gia đình hai bên. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Thân có chút bất ổn. Những ai đang có ý định thay đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh nên suy nghĩ kỹ và thận trọng hơn trong các quyết định của mình. Ngoài ra, bản mệnh tránh nên nhẹ dạ cả tin để không mang tai hoạ vào người.

Vận trình tình cảm vẫn chưa khá hơn. Mâu thuẫn giữa con giáp này và gia đình vẫn chưa được gỡ bỏ dù cho có rất nhiều cơ hội tốt để bạn làm điều này. Cách biệt thế hệ khiến suy nghĩ của hai bên lúc nào cũng trái ngược nhau, chỉ khi bản mệnh hiểu, chấp nhận và thông cảm cho điều đó mới có thể khiến mọi thứ thuận hòa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ nhận thêm việc làm thêm ở bên ngoài để tăng thu nhập cho bản thân. Nhìn chung, công việc trong ngày thuận lợi, kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng, hứa hẹn sẽ mang tới thành công lớn trong thời gian tới. Con giáp này có nguồn thu nhập ổn định từ nhiều nguồn bao gồm cả công việc chính và phụ.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của con giáp này có nhiều tín hiệu tốt. Những mâu thuẫn trong tình yêu của bản mệnh được giải quyết êm xuôi. Người độc thân nhờ sự dịu dàng và biết đối nhân xử thế nên dễ được người khác phái quan tâm chăm sóc khiến bản mệnh cảm thấy vui vẻ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp trở ngại trong quá trình xử lý công việc nhưng chẳng tìm được ai giúp đỡ mình. Việc con giáp này không được “chào mừng” bắt nguồn từ việc quá khắt khe với những người xung quanh, từ đó khiến mối quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, khó xử.

Vận trình tình cảm vượng sắc đào hoa. Đây là thời điểm mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trong tuần. Gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, tình cảm lứa đôi êm thấm khiến bao người mơ ước.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn và suôn sẻ. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới.

Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình.



Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.