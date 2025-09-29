Tử vi thứ Ba 30/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp hanh thông trăm bề, Mão - Thân công việc trắc trở, nợ nần chưa trả hết

Thêm nữa, vận trình tình duyên được cải thiện khá nhiều so với thời gian trước. Mối quan hệ giữa tuổi Tý và nửa kia đã yên bình trở lại, mọi hiểu lầm trước đó cũng được tháo gỡ, hai người dần hiểu và thông cảm nhau đối phương hơn.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp. Con giáp này trở nên tự tin hơn trong các quyết định của mình, từ đó giúp bản mệnh có thể đạt được thành tựu đáng kể và nhận về thành quả xứng đáng. Trong ngày con giáp này sẽ có cơ hội nhận được những lời đề nghị hợp tác đầu tư tiềm năng. Và đây cũng là lúc bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo để đưa ra những lựa chọn chính xác nhất.

Người tuổi Sửu biết tận dụng thời cơ trước mắt để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ có sự nâng đỡ của quý nhân mà mọi khó khăn, rắc rối đều được giải quyết ổn thoả mà không cần phải tốn quá nhiều công sức Các dự án đầu tư cũng tiến triển đúng như mong muốn đem lại cho con giáp này nguồn tài chính tốt, không cần lo lắng chuyện chi tiêu.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa hợp, êm ấm. Bạn và người ấy luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai nên mối quan hệ của hai người hiếm khi nào cãi vã hoặc nảy sinh mâu thuẫn.

Tuổi Dần

Thứ Tư có tài tinh ghé thăm nên đường tài lộc của người tuổi Dần càng tăng tiến. Khoảng thời gian này, bản mệnh sẽ sớm nhận được những tiền lương, thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Bên cạnh đó, việc kinh doanh buôn bán phát triển thuận lợi, tiền bạc ào ào đổ về giúp túi tiền luôn đầy ắp.

Vận trình tình duyên cũng tiến triển suôn sẻ. Mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và nửa kia ngày càng thăng hoa rực rực, nếu nảy sinh mâu thuẫn cả hai sẽ tìm cách làm hòa thay vì tranh cãi đến cùng. Song song đó, người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Những cuộc gặp gỡ và nói chuyện sẽ là cầu nối giúp hai bạn tiến gần nhau hơn.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng không được hanh thông trong ngày 21/8. Những tuổi này đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh buôn bán chớ nên chủ quan nếu không muốn phải hứng chịu những tổn thất nặng nề, tiền bạc thất thoát, thua lỗ xảy đến trong chớp nhoáng. Bạn cần chú ý theo dõi sát sao mọi công việc, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vận trình tình duyên lại phải đối mặt với không ít trở ngại. Mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Mão và nửa kia ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cả hai không tìm được tiếng nói chung. Hai người chỉ một mực quan tâm đến bản thân mình mà quên đi sự hiện diện của đối phương.



Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng không được hanh thông trong ngày 21/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không mấy dễ dàng, thuận lợi. Người tuổi này gặp phải sai sót không đáng có trong quá trình làm việc do bản thân đánh mất sự tập trung cao độ trong ngày này.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguồn thu nhập của con giáp này gặp vấn đề nhỏ do có khoản chi phí phát sinh bất ngờ trong ngày này. Ngoài ra, tình cảm không được khả quan cho lắm. Những hành động vô tư của bạn vô tình tạo cho đối phương cảm giác khó chịu, ngột ngạt.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút không thuận lợi. Người tuổi này là người khá cứng đầu trong quá trình xử lý công việc. Do đó, ở môi trường làm việc, bản mệnh gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp khiến cho không khí nơi đây cũng khá ngột ngạt, căng thẳng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm gặp sóng gió. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có sự hòa hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, bản mệnh hãy nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cả hai tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn. Năng lực của con giáp này đang dần được khẳng định, cấp trên và đồng nghiệp sẽ sớm công nhận, vì vậy mà con đường thăng tiến sự nghiệp của bản mệnh đang vô cùng rộng mở. Bạn có thể đón tin vui liên quan đến tiền bạc. Điềm báo cũng cho thấy những nguồn thu nhập phụ của bản mệnh sẽ tăng trưởng mạnh.

Vận trình tình duyên của con giáp này khá tươi sáng. Các cặp đôi đang yêu sẽ hóa giải được mọi hiểu lầm trước đó, hai bạn dần thấu hiểu và biết thông cảm với nhau nhiều hơn, giúp cho tình cảm ngày càng thêm thắm thiết, mặn nồng.

Tuổi Mùi

Cát tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Mùi sẽ thuận lợi suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Con giáp này có cơ hội được quý nhân nâng đỡ giúp cho con đường thăng tiến được rộng mở hơn. Do đó, tài lộc đang dư dả, con giáp này nên chi tiêu thông minh và có kế hoạch rõ ràng để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc nữa.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng thăng hoa, nở rộ trong thời gian này. Con giáp này không thể tin rằng mối quan hệ tình cảm giữa mình và người ấy có thể tiến triển nhanh chóng đến như vậy. Sau bao thử thách sóng gió cuối cùng hai người lại trở về bên nhau, càng thấu hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Không có điều gì có thể ngăn cách hai bạn.



Cát tinh xuất hiện giúp công việc của người tuổi Mùi sẽ thuận lợi suôn sẻ hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này có thể gặp nhiều thử thách trong ngày này do chịu ảnh hưởng của hung tinh tương xung. Trường hợp mắc phải sai sót khi làm việc bản mệnh hãy dũng cảm nhận lỗi và tìm cách giải quyết chớ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Vận trình tình cảm gặp một chút vấn đề. Các cặp đôi đang hẹn hò yêu đương gặp phải mâu thuẫn, hiểu lầm trong cuộc sống. Nếu cả hai hạ cái tôi của mình xuống thì mối quan hệ này mới có thể duy trì được dài lâu. Tình cảm giữa bạn và nửa kia không được như ý, nếu đã hết duyên thì bạn cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp trong ngày hôm nay, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Ngoài ra, đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối trước đó do có sự giúp sức của cục diện Tam Hợp. Cùng với đó, những dự án hiện tại mà bản mệnh đang thực hiện cũng đang tiến triển một cách tốt đẹp. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao do có sự xuất hiện của Thực Thần, do đó hãy nắm bắt cơ hội kiếm tiền để nâng cao nguồn tài chính của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thương mến và còn nhận được sự đền đáp từ đối phương.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Con giáp này thu về lợi nhuận tương đối cao trong công việc kinh doanh, làm ăn của mình nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp bạn thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn.

Về tình cảm tươi đẹp, người độc thân có khả năng tìm thấy nửa kia của đời mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Tử vi ngày mới cho thấy đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm trong lòng với người mình cảm mến. Cuộc sống gia đình luôn được ấm êm nhờ sự bao dung, thấu hiểu của người trong cuộc.



Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.