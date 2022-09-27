Tử vi thứ Ba (27/9): Chính Ấn sáng sủa, 3 con giáp được sếp thương đồng nghiệp ngưỡng mộ, công danh thăng hạng, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 04:05

Tử vi thứ Ba ngày 27/9 cho biết vận trình của 3 con giáp sau cực kỳ sáng sủa, hanh thông, công việc tiến triển tích cực, tài chính dồi dào

Tuổi Tý 

Theo tử vi ngày 27/9/2022 của 12 con giáp, Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được một thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Tý có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tử vi thứ Ba (27/9): Chính Ấn sáng sủa, 3 con giáp được sếp thương đồng nghiệp ngưỡng mộ, công danh thăng hạng, tiền bạc phủ phê - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 27/9/2022 của 12 con giáp, Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài lộc của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nhờ cục diện tam hợp nên vận trình công danh, sự nghiệp vượng phát rõ ràng, đường quan lộc phát triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Hơn thế nữa con giáp này có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác. Lại thêm quý nhân tương trợ nên đạt được nhiều thành công. Bản mệnh được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng, tạo nền tảng cho sự thăng tiến sau này.

Vận tài lộc khởi sắc, tuổi Dậu nắm trong tay không ít cơ hội phát triển kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất, hợp tác làm ăn. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp như trước. Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp cho chuyện làm ăn của con giáp này thuận lợi hơn, tài lộc tăng tiến, lợi nhuận đổ về ngày càng nhiều. Thế nhưng khi có tiền bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu khoa học, hợp lý.

Tử vi thứ Ba (27/9): Chính Ấn sáng sủa, 3 con giáp được sếp thương đồng nghiệp ngưỡng mộ, công danh thăng hạng, tiền bạc phủ phê - Ảnh 2
Tuổi Hợi nhờ cục diện tam hợp nên vận trình công danh, sự nghiệp vượng phát rõ ràng, đường quan lộc phát triển vô cùng suôn sẻ, nếu tranh đua về địa vị trong công việc thì có thể giành lợi thế về mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Các mối quan hệ xã giao hài hoà mang lại cho mệnh chủ tuổi này khá nhiều cơ hội để cải thiện địa vị, tiếng tăm trên thương trường. Dần còn may mắn được quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn lớn tới đâu cũng dễ dàng vượt qua. Đây là lúc bản mệnh cần cố gắng phát huy năng lực phán đoán và quan sát của mình. Đặc biệt là nam mệnh sẽ có lợi hơn, nếu biết tận dụng thì vị thế của con giáp này sẽ thay đổi hoàn toàn, thăng tiến khiến ai cũng phải mơ ước, ngưỡng mộ.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thực Thần che chở đem tới cho con giáp này cuộc sống nhẹ nhàng, đủ đầy. Tuổi Dần có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Bên cạnh đó, nếu bản mệnh càng năng nổ, chủ động sẽ càng thu về nhiều tài lộc cho mình. Đặc biệt là người tuổi Dần theo lĩnh vực du lịch thương mại, xuất nhập khẩu… sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài lộc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn.

Tử vi thứ Ba (27/9): Chính Ấn sáng sủa, 3 con giáp được sếp thương đồng nghiệp ngưỡng mộ, công danh thăng hạng, tiền bạc phủ phê - Ảnh 3
Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Các mối quan hệ xã giao hài hoà mang lại cho mệnh chủ tuổi này khá nhiều cơ hội để cải thiện địa vị, tiếng tăm trên thương trường. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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