Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Chuyện tình cảm của con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc này chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn và không làm ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của các cặp đôi. Trải qua càng nhiều sóng gió thì người trong cuộc lại càng thêm thấu hiểu, cảm thông.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra với nhiều nỗi lo và gặp nhiều khó khăn. Điềm báo có kẻ tiểu nhân cản trở khiến người tuổi Tý không thể phát huy toàn bộ năng lực của mình. Con giáp này đừng nên nóng vội đầu tư trong ngày nếu không sẽ dễ rơi vào tình trạng “xôi hỏng bỏng không”. Thay vào đó, bạn hãy nên vạch kế hoạch làm ăn cụ thể để tránh mất tiền oan uổng.

Tài vận của người tuổi Sửu sẽ bùng nổ, số tiền nhiều ngất ngưởng! Hàng triệu cơn gió ập đến, tài lộc càng thêm vượng, may mắn trước sau như một. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài chiếu cố hơn nữa, nên có rất nhiều cơ hội phát tài tìm tới. Đặc biệt đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào nền tảng tình cảm gia đình xây dựng bấy lâu nay. Theo đó, việc chủ động quan tâm đối phương giúp cho cả hai vui vẻ cả một ngày dài.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng hanh thuận và đón nhận nhiều tin vui. Cơ hội mở ra trước mắt chỉ chờ con giáp này nhanh tay nắm bắt. Trong những tình huống nguy cấp đòi hỏi bản mệnh, bạn phải thật bình tĩnh thì mới có thể xử lý vấn đề một cách trơn tru. Dự đoán người tuổi này sẽ nhận được nhiều lời khen từ cấp trên, đồng nghiệp làm việc chung nên cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian này không ngừng rộng mở. Nếu mua hàng thì con giáp này sẽ dễ dàng mang về phần thưởng cho mình. Nếu đầu tư, kinh doanh thì có thể sớm thu về tiền lời ngay lập tức.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tươi sáng, tốt đẹp. Sự chủ động trong việc bày tỏ tình cảm với người mình thích mở ra nhiều cơ hội hẹn hò cho người độc thân. Người đã lập gia đình cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao để tránh xảy ra hiểu lầm.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên không như ý muốn. Mặc dù có đủ tự tin và sự chăm chỉ nhưng con giáp này vẫn không thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Có lẽ vì bản mệnh thiếu đi tầm nhìn chiến lược cũng như tư duy khác biệt để có thể giúp mình nổi bật. Để ổn định lại nguồn thu nhập, bản mệnh nên chủ động tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền khác. Sự tác động của cục diện Tương Phá khiến cho người tuổi này gặp nhiều rắc rối trong công việc. Nếu không giữ được bình tĩnh thì bản mệnh sẽ phải chịu hậu quả không mong muốn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có chút xáo trộn. Người độc thân dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng với những người xung quanh nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện. Riêng các cặp vợ chồng lại đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh vì không ai chịu nhường nhịn ai.



Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ thiếu chút may mắn và gặp trở ngại. Mặc dù đã cố gắng liên tục nhưng dường như mọi công sức đều đang bị đổ sông đổ biển. Thu chi khó kiểm soát, lại dễ có những khoản phát sinh bất ngờ khiến tài chính hao hụt. Điều này dễ tạo nên cảm giác chán nản và bi quan, nếu không vượt qua được thì dễ tạo rắc rối cho mình. Vận trình tài lộc đang có dấu hiệu chững lại, không tăng cao song cũng không bị thụt lùi. Tốt nhất là bạn tạm thời “án binh bất động” để chờ thời cơ vàng đầu tư để thu về lợi nhuận rủng rỉnh cho mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ vẫn còn mâu thuẫn. Đời sống hôn nhân không còn ấm êm, hòa thuận như lúc trước. Những tưởng sóng gió đã qua đi và trả lại bình yên cho các cặp đôi nhưng xem ra vẫn còn rắc rối khác.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút đảo lộn trong ngày hôm nay. Công việc này chưa hoàn thành thì phải nhận thêm nhiệm vụ khác, điều này đòi hỏi bản mệnh phải có đủ dũng khí để đối mặt. Do đó, bạn đừng để tâm quá nhiều tới lời bàn tán bên ngoài kẻo ảnh hưởng tới tâm trạng. Ngoài ra, bản mệnh sẽ có chút bối rối, cũng không biết phải xử lý thế nào để mối quan hệ tình cảm trở lại như lúc trước. Có lẽ, một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau sẽ giải quyết được những vấn đề đang tồn đọng.

Chuyện tình cảm trở nên kém sắc rõ rệt. Bạn đừng quá so đo và tính toán rạch ròi trong chuyện tình cảm mà hãy bao dung hơn cho người ấy cũng như học cách đặt mình vào vị trí của họ.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng trong hôm nay. Công việc khó tránh khỏi lúc khó khăn, nhưng con giáp này có niềm tin to lớn vào việc chỉ cần kiên trì thì thách thức nào cũng chinh phục được. Có một vài người dễ tỏ ra đắc ý khi đạt được chút tiếng vang trong bước đường công danh. Con giáp này cần nắm bắt tốt những cơ hội kiếm tiền trước mắt để nhanh chóng cải thiện được nguồn thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

Chuyện tình yêu lứa đôi thắm sắc khi người độc thân được trao cho cơ hội tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình trong khoảng thời gian này. Tình yêu càng trở nên sắt son và bền chặt nhờ nỗ lực vun vén cảm xúc của cả hai người. Tình cảm vợ chồng tiến triển tốt đẹp nhờ có sự trân trọng của đôi bên. Có vẻ như, cả hai đang dự tính đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm.

Tuổi Mùi

Đường công danh của người tuổi Mùi sẽ sớm có được những bước tiến vững chắc trên con đường công danh. Cấp trên đang cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn để tạo cơ hội cho bạn phát huy thế mạnh. Con giáp này có thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ khiến túi tiền rủng rỉnh trong ngày. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà tiêu xài phung phí kẻo “không còn một xu dính túi” vào cuối tháng.

Vận trình tình cảm của con giáp này đạt bước tiến rõ rệt. Người độc thân tìm được ý trung nhân cho mình trong tình huống không ngờ nhất. Tình cảm chân thành giúp cho cả hai duy trì được mối quan hệ lâu dài. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.



Đường công danh của người tuổi Mùi sẽ sớm có được những bước tiến vững chắc trên con đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối ổn định. Việc suy nghĩ chín chắn giúp cho người tuổi này hạn chế được khá nhiều rắc rối trong công việc. Tinh thần trách nhiệm cao là điều kiện để bản mệnh có những bước tiến xa hơn trên con đường công danh. Nguồn thu nhập tăng nhanh giúp cho con giáp này nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình.

Vận trình tình cảm khá tốt. Người ấy luôn ở bên động viên an ủi và mang tới niềm vui cho bạn. Tất cả sự quan tâm của đối phương làm cho bạn cảm thấy ấm áp vô cùng. Tử vi cho biết, bạn không nên bắt người ấy phải làm theo mong muốn của mình. Theo đó, bạn hãy thử một lần lắng nghe suy nghĩ và cảm nhận của đối phương xem sao.

Tuổi Dậu

Ngưi tuổi Dậu sẽ được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với

Tuổi Tuất

Doanh thu đổ về túi tiền của người tuổi Tuất nhờ được Cát Tinh chỉ đường dẫn dối, từ đó cải thiện được nguồn thu nhập đáng mơ ước. Đặc biệt, những người làm trong kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội để chuyển mình và thăng tiến trong khoảng thời gian này. Vốn là người ôm mộng làm giàu nên con giáp này có nhiều kế hoạch kiếm tiền. Mặc dù vậy, bạn cũng cần đánh giá tính khả thi trước khi áp dụng vào thực tế.

Tình cảm của bạn thì trở nên tươi sáng vui vẻ. Sự thân thiện giúp bản mệnh độc thân dễ dàng tạo được cảm tình với những người xung quanh. Những người đã lập gia đình cũng hài lòng với hạnh phúc mà mình đang trải qua.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Tính cách hòa đồng và thân thiện sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều sự giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ nhờ những cố gắng trong suốt thời gian qua, do đó hãy coi đó là động lực để tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa.

Vận trình tình cảm vui vẻ hạnh phúc. Con giáp này mới bắt đầu có được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Mọi sự mệt mỏi đều tan biến nhanh chóng mỗi khi bản mệnh bước chân trở về nhà. Người độc thân có cơ hội tiếp cận với người trong mộng, hãy tận dụng cơ hội này để gây ấn tượng với người khác giới. Người có đôi có cặp đang cùng nhau lên kế hoạch hâm nóng tình cảm với đối phương.

Người tuổi Hợi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết tử vi hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm