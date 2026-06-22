Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 22/06/2026 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý được Chính Tài nâng đỡ nên đón nhận rất nhiều vận may và cơ hội kiếm tiền. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Đặc biệt, người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, khách hàng tin tưởng nhờ uy tín sẵn có nên bản mệnh không cần phải quá vất vả vẫn thu được nguồn lợi dồi dào.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít biến cố trong ngày này. Trong công việc, bản mệnh không ngừng nỗ lực cống hiến nhưng lại chẳng được hưởng thành quả cuối cùng, kẻ tiểu nhân vì ganh ghét đố kỵ mà ngấm ngầm hãm hại bạn.

Tuy công việc không thuận ý nhưng may mắn có cát thần Chính Tài ở bên, bạn vẫn nhận được những khoản thu nhập tương xứng. Bạn còn lên kế hoạch quản lý tài chính rất chi tiết và sát sao, tránh để thất thoát tiền bạc vào những việc không cần thiết. Trong thời buổi khó khăn này, việc chi tiêu tiết kiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc khi được Thần Tài trợ mệnh và giúp đỡ hết mình. Đặc biệt, tình hình tài chính ổn định, con giáp này cũng có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn có thể mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng. 

Bên cạnh đó, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Vì vậy đừng bỏ qua hay từ chối những buổi gặp gỡ, hẹn hò, những mối làm quen được mọi người giới thiệu nhé. Biết đâu một trong số họ chính là người ấy mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc vào ngày hôm nay. Con giáp này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng như kế hoạch đã đề ra nếu như cứ để tâm hồn cứ lơ lửng trong không trung, thiếu đi sự tập trung.

Ngoài ra, chuyện tình cảm hôm nay của người tuổi Mão đang gặp phải một số vấn đề, con giáp này cần nghiêm túc xem xét và giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng. Thay vì né tránh mà hãy trực tiếp đối diện với chúng bởi dù có né tránh thì vấn đề cũng chẳng thể tự mất đi.

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Mão có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực trong thời điểm này. Dù con giáp này gặp chút trục trặc nhưng có vẫn có người giúp đỡ kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có người hỗ trợ, bản mệnh vẫn phải dựa vào khả năng của chính mình.

Tuy nhiên,vận trình tình cảm của con giáp này lại không hanh thông vì có nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia, khiến không khí trở nên căng thẳng. Các cặp đôi không đủ kiên nhẫn và dành thời gian để có thể hóa giải hiểu lầm không đáng có. Vợ chồng có vấn đề gì cần chia sẻ cho nhau, chớ để tới khi mọi chuyện vỡ lở không còn cách giải quyết mới thú nhận.

Tuổi Tỵ

Sự xuất hiện của Thiên Quan cũng kéo theo họa tiểu nhân quấy phá khiến vận trình của bạn lên xuống khá thất thường. Con giáp này luôn cố gắng rất nhiều để chứng minh năng lực của mình nhưng cứ gần thành công thì lại bị đạp đổ.

Bản mệnh không có sự đề phòng cần thiết, dễ tin người nên dễ sập bẫy, chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đừng để bản thân trở thành người dễ bị lợi dụng vì tin người quá đáng. Trước hết, bạn cần phải học cách bảo vệ mình tốt hơn thay vì chỉ cặm cụi vào việc phát triển như thế.

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ bắt đầu có sự khởi phát, tiền bạc dư dôi, nhiều điều thuận lợi đến với bạn. Bản mệnh càng làm càng ham bởi tiền bạc không ngừng đổ về đầy túi. Đồng thời, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang trên đà thăng tiến. Nhờ vậy, bản mệnh đạt được rất nhiều mục tiêu mà mình phấn đấu, cả về công danh và tiền bạc đều đạt được mức đáng ngưỡng mộ.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng đón nhiều tin vui. Các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cả hai nhận ra vị trí không thể thay thế của đối phương trong tim mình nên sẽ sớm tính đến chuyện về chung một nhà.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được quý nhân Tam Hội giúp sức nên vận trình công danh sự nghiệp thăng hoa phơi phới. Bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không vấp phải trở ngại nào quá lớn. Tài vận ổn định, con giáp này chẳng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong ngày chủ nhật này. Khoản thu nhập từ công việc chính đủ lớn để bạn trang trải cuộc sống và thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu.

Đào hoa trợ mệnh, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rạng rỡ khoe sắc trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Cả hai biết cách lắng nghe và chia sẻ, từng bước thêm thấu hiểu về nhau hơn, tình cảm vì thế mà càng thêm thắm thiết.

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau - Ảnh 2
Người tuổi Mùi được quý nhân Tam Hội giúp sức nên vận trình công danh sự nghiệp thăng hoa phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần đề phòng kẻ xấu bụng tung chiêu hạ bệ uy tín của bạn trong ngày này. Kẻ tiểu nhân trong tối, bạn ngoài sáng, cách tốt nhất để tránh hiểm họa này là không ngừng hoàn thiện bản thân, tránh để lộ sơ hở hay yếu điểm ở bất kỳ khía cạnh nào. Dù trong bất cứ trường hợp này, bạn cũng cần giữ được sự bình tĩnh, luôn tỉnh táo và cẩn trọng trong từng hành động, từng đường đi nước bước của mình. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm rạn nứt là nguyên nhân khiến cho người tuổi Thân tâm trạng sa sút, tinh thần kém sắc trong hôm nay. Đôi bên có những bí mật không chia sẻ với nhau dẫn đến hiểu lầm càng thêm sâu sắc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón nhận tin tốt lành vào hôm nay. Con giáp này có thể gặp được người đáng tin tưởng để hợp tác, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thời điểm này đánh dấu một bước đột phá lớn trên con đường công danh và giúp bản mệnh có được vị trí tốt hơn.

Ngược lại, vận trình tình duyên của tuổi Dậu lại kém sắc, xuất hiện những vết nứt khó lành. Tuổi Dậu cố gắng làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm nghĩ của đối phương, con giáp này cảm thấy tình yêu phai nhạt dần, không còn mặn nồng như trước mà chẳng biết lý do từ phía ai.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Tuất có thể là nguyên nhân gây ra sự xung đột ở nơi làm việc của con giáp này. Bản mệnh không đạt được sự thống nhất trong quan điểm và cách làm việc với đồng nghiệp nên mâu thuẫn cứ thế xảy ra khiến không khí nặng nề, bằng mặt không bằng lòng.

Dù là ngày ngũ hành xung khắc nhưng phương diện tình cảm của bản mệnh không có quá nhiều biến cố, nếu có mâu thuẫn phát sinh thì chỉ là do hai bạn quá bận rộn với công việc của mình mà không dành nhiều thời gian cho nhau. Bạn cần chủ động làm hòa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi vẫn đang tiến triển tốt đẹp, những kế hoạch bản mệnh đã ấp ủ từ rất lâu nay đã có thể thực hiện và thu về thành công. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của khá nhiều người cho nên đừng quên gửi lời cảm ơn chân thành tới họ.

Về vận trình tình cảm, đôi vợ chồng được vun đắp theo thời gian, tình yêu và tình thần hòa quyện khiến cho hai người ngày càng trở nên khăng khít và sâu sắc. Những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình. Mối quan hệ được phát triển từ tình bạn cho đến tình yêu, vì thế mà con giáp này và người ấy có được sự thấu hiểu nhất định.  

Tử vi thứ Ba 23/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Hợi vẫn đang tiến triển tốt đẹp, những kế hoạch bản mệnh đã ấp ủ từ rất lâu nay đã có thể thực hiện và thu về thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau.

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