Tử vi thứ Ba 21/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên ổn định và hài hòa. Bạn và đối phương dành nhiều thời gian bên nhau. Hai bạn tạo điều kiện cho người ấy được tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ bền chặt hơn. Những bạn độc thân sẽ tìm được người phù hợp.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ trở nên nhẹ nhàng và hanh thông. Bạn có những chiến lược cụ thể cho sự nghiệp. Bạn biết hoạch định những kế hoạch cụ thể để từng bước hoàn thiện. Bạn chủ trương chậm mà chắc. Bạn có những khoản thu mới giúp tài chính ổn định. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành những dự án hiện tại sẽ đạt ngưỡng tài chính như mong muốn.

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình. Hai bạn dành thời gian cuối tuần để cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút thoải mái. Tuy nhiên, con giáp này nên cân nhắc chọn những địa điểm mới để hẹn hò nhằm tránh gây nhàm chán.

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần đang có nhiều điểm sáng và thuận lợi. Với khả năng quan sát và học hỏi, con giáp này sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Nhưng bản mệnh không tiết lộ quá nhiều thông tin cho người khác, tránh bị người khác lợi dụng hoặc cướp đoạt cơ hội.

Vận trình tình duyên cảm của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Nếu bản mệnh đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với đối phương thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm hòa. Thay vì lãng phí khoảng thời gian bên nhau chỉ để giận dỗi, hãy tập trung vun vén yêu thương nhiều hơn

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác. Đối phương có thể là nguyên nhân khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối. Do đó, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng sẽ không được hanh thông. Người tuổi này nên cân nhắc cẩn trọng trước khi quyết định xuống tiền vào những khoản đầu tư không thật sự chắc chắn. Thời gian tới bạn sẽ gặp một số vấn đề khiến bản thân phải chi tiêu khá nhiều.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ bắt đầu trì trệ và đi xuống. Bạn nên cẩn trọng vì mối quan hệ rất có thể sẽ xuất hiện người thứ ba. Điều này xuất phát từ việc bạn và người yêu ít dành thời gian cho nhau khiến cho mối quan hệ dần trở nên xa cách và khó có thể dung hòa.

Người tuổi Mão nên cẩn trọng khi giao phó trách nhiệm cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp. Bạn nhận được những khoản thu mới giúp cho tài chính thêm hanh thông. Con giáp này chỉ cần biết cân đối ngân sách sẽ có thể đảm bảo các tiêu dùng cần thiết.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ nhẹ nhàng. Bạn có những chiến lược cụ thể cho sự nghiệp. Bạn biết hoạch định những kế hoạch cụ thể để từng bước hoàn thiện. Bạn chủ trương chậm mà chắc. Bạn có những khoản thu mới giúp tài chính ổn định. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành những dự án hiện tại sẽ đạt ngưỡng tài chính như mong muốn.

Hơn nữa, bạn và đối phương dành nhiều thời gian bên nhau. Hai bạn tạo điều kiện cho người ấy được tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ bền chặt hơn. Những bạn độc thân sẽ tìm được người phù hợp. Hai bạn có nhiều điểm tương đồng và luôn tìm thấy được sự bình yên khi ở cạnh nhau.

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công mới. Người tuổi này chỉ cần tập trung cho những nhiệm vụ quan trọng, tránh phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt sẽ đạt được thành công như kỳ vọng. Bản mệnh và đối phương có nhiều lời mời cộng tác mới. Trong thời gian này, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi mọi việc sẽ chuyển biến tích cực vào năm mới.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Tuổi Mùi

Người tuổi này Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ từ công việc chính thức của mình. Với số tiền này, bản mệnh cho thể đảm bảo chi tiêu của gia đình giai đoạn cuối năm.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.Con giáp này được nhiều người để ý và dành sự quan tâm đặc biệt. Sau thời gian dài lẻ bóng, đây là lúc bạn cân nhắc nghiêm túc về mối quan hệ mới.

Người tuổi này Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có chút khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có khá nhiều khoản phải chi. Điều này khiến cho bản mệnh phải cố gắng cân đối chi tiêu rất nhiều mới có thể cân đối tài chính. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại giỏi cân bằng thu chi. Người tuổi này có thể đảm bảo được các nhu cầu cần thiết và chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ có cơ hội nâng cao thu nhập.

Vận trình tình duyên muộn phiền. Bạn nên dành cho đối phương những khoảng không riêng để họ có thể thoải mái với thế giới riêng. Trong chuyện tình cảm đôi khi gò bó quá mức sẽ khiến cho cả hai đều ngột ngạt và căng thẳng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có những bước phát triển nhảy vọt trong sự nghiệp. Điều này không đến từ sự may mắn mà đó là sự nỗ lực trong thời gian dài của bản mệnh. Trong thời gian tới, bạn nên tập trung nâng cao năng lực bản thân hơn để tăng cơ hội tiến lên vị trí công việc mới. Người tuổi này đón nhận nhiều tin tức tích cực về tài chính. Các khoản thu từ công việc chính thức, những công việc làm thêm bên ngoài giúp bạn có thể đảm bảo chi tiêu trong thời gian này.

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này rất biết cách cân đối công việc và các mối quan hệ nên dù có bận rộn vẫn dành thời gian bên cạnh đối phương. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại. Bạn có thể cân đối công việc dù có nhiều nhiệm vụ phải đảm nhận cùng lúc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực cho những mục tiêu sự nghiệp của mình và đừng quan tâm đến ý kiến của người khác sẽ sớm công thành danh toại. Bản mệnh có những nguồn thu giúp tài chính đảm bảo, Trong giai đoạn cuối năm có nhiều khoản cần chi nhưng con giáp này vẫn duy trì ổn định.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Tuổi Hợi

Mọi việc làm của người tuổi Hợi sẽ diễn ra khá khó khăn, trắc trở. Vì ảnh hưởng của tác nhân bên ngoài nên tính cách của bạn nóng nảy, bốc đồng hơn. Do thiếu đi sự tập trung và quyết đoán trong công việc nên hiệu suất làm việc của người tuổi này không đạt được như mong đợi. Tốt nhất là bản mệnh cần có sự sắp xếp công việc hợp lý hơn để tránh tạo áp lực cho bản thân.

Thêm vào đó, vận trình tình duyên của người tuổi này cũng sẽ không được bình yên. Cục diện Ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa dễ xảy ra tranh cãi. Con giáp này nên tìm thời cơ thích hợp để hòa giải tránh đi đến tình huống không thể giải quyết.

Mọi việc làm của người tuổi Hợi sẽ diễn ra khá khó khăn, trắc trở. Vì ảnh hưởng của tác nhân bên ngoài nên tính cách của bạn nóng nảy, bốc đồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm