Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 12/10/2026 11:58

Tử vi ngày mới, thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra suôn sẻ. Các dự án làm ăn tiến triển khả quan giúp người tuổi này phần nào cũng thoải mái hơn, đồng thời không còn nặng nề như khoảng thời gian trước. Do đó, vận trình tài lộc khấm khá trong khoảng thời gian này. Cơ hội tiền tài mở ra trước mắt đòi hỏi con giáp này phải có sự nhạy bén nhất định mới có thể chuyển hóa thành hiện thực. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tràn ngập sự hạnh phúc. Quan hệ vợ chồng ngập tràn hạnh phúc nhờ vào sự kết hợp ăn ý từ những người trong cuộc. Người độc thân cũng sớm tìm được một nửa yêu thương cho chính mình. 

Tuổi Sửu

Sự nghiệp người tuổi Sửu sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Người tuổi này nhanh trở thành trung tâm gắn kết các mối quan hệ nhờ khả năng kết nối tốt của mình. Được biết cấp trên đã nhìn thấy điều đó và đang tạo điều kiện cho bản mệnh phát huy tối đa điểm mạnh đó. Đây chính là thời điểm tốt đem đến cho người tuổi này những khoản thu lớn vượt ngoài mong đợi. Điều này giúp cho bạn buông bỏ những nỗi lo, áp lực về mặt tài chính trước đó. 

 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ vượng sắc. Tình yêu đôi lứa chẳng cần phải “đao to búa lớn” mà người trong cuộc chỉ cần yêu thương nhau trong bình yên thì cũng đủ rồi. Trong khi đó, người độc thân vẫn mải mê phát triển sự nghiệp mà không có thời gian yêu đương. 

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần khởi sắc và diễn ra dễ dàng. Vốn là một người chăm chỉ và luôn làm theo kế hoạch rõ ràng nên người tuổi này luôn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Thế nhưng, bản mệnh cần nỗ lực và liều lĩnh hơn nữa mới gặt hái được thành tựu nổi bật cho mình. Công việc làm ăn buôn bán của con giáp này “phát tài phát lộc” khi được Tam Hợp chỉ đường dẫn lối, từ đó chất lượng cuộc sống cũng cải thiện đáng kể. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình cũng tìm được niềm vui trong ngày liên quan đến chuyện tình yêu. Theo tử vi, sự chủ động bày tỏ tình cảm của bạn làm “tan chảy” trái tim sắt đá của đối phương. 

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ có dấu hiệu giảm sút. Tốt nhất là con giáp này nên dành thời gian để hoạch định lại vấn đề kinh doanh của mình. Nếu không bạn sẽ sớm thất thoát một khoản tiền không nhỏ do đầu tư không đúng lúc, sai mục đích. Đồng thời, con giáp này còn có xu hướng tiêu tiền hơi quá tay. Chính vì thế, đây là thời điểm để bạn lên kế hoạch quản lý tài chính của bản thân. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chưa nhận được tín hiệu khả quan. Ngũ hành sinh xuất mang đến cho bạn cảm giác cô đơn trong khi bạn bè ai cũng có đôi có cặp. Mặc dù vậy, bạn vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận hạnh phúc mới. 

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ có dấu hiệu giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra Hung, Cát đan xen. Người tuổi này được cấp trên đánh giá cao với năng lực tập trung cao độ trong quá trình làm việc. Nhờ đó, bản mệnh sớm hoàn thành các dự định còn dang dở. Song, sự rập khuôn có thể cản trở con đường thăng tiến của bản mệnh. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp không ít chuyện sóng gió. Sửu Thìn tương phát khiến cho tình cảm lứa đôi đặt lên bàn cần của được - mất. Khi có mâu thuẫn xảy ra, cả hai thật khó dung hòa tốt mối quan hệ này khi ai cũng muốn dành phần thắng về mình. 

Tuổi Tỵ

Tinh thần làm việc hăng say giúp cho người tuổi Tỵ sẽ sớm thực hiện tốt các dự định đặt ra trước đó. Thực Thần giúp đỡ nên bản mệnh được hỗ trợ nhiều trong việc làm ăn, có thể tìm thấy được mối hợp tác tiềm năng. Vận trình tài lộc vượng tiến. Cơ hội kiếm được một khoản thu “khủng” từ công việc kinh doanh, buôn bán là không nhỏ. Do đó, bạn hãy tận dụng tốt cơ hội này để gia tăng nguồn thu nhập của mình. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm khởi sắc. Với sự nâng đỡ từ Tam Hợp, người tuổi này có được một ngày hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình. Tình cảm chẳng thể nói trước điều gì nên bạn hãy trân trọng mọi thứ hiện tại. 

Tuổi Ngọ

Vốn là một người sống trọng tình cảm nên người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng tạo được mối quan hệ xã hội rộng rãi cho mình. Cấp trên cũng nhìn thấy được nhiều này và không ngần ngại dành lời khen cho bản mệnh. Con giáp này có khả năng nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính, có thể lương bổng tăng hoặc nhận được lộc ăn uống nào đó. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ có điểm sáng. Đây là khoảng thời gian để bạn thể hiện tình yêu thương cho người ấy. Tình cảm gắn bó khăng khít và bền chặt hơn trước nhờ vào sự vun vén của hai người. 

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông. Với nguồn cảm hứng vô tận, người tuổi này có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, song đừng quên giữ gìn mối quan hệ với mọi người xung quanh để suôn sẻ hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Tác động của Ngũ hành tương sinh giúp cho con giáp này nhận được khá nhiều vận may liên quan đến phương diện tài chính, song hãy sớm nghĩ đến những phương án kiếm tiền dự phòng. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh hài hòa, ấm êm. Với khả năng ăn nói hài hước, người độc thân dễ dàng chinh phục trái tim của người ấy. Tuy nhiên, bạn cũng cần dùng thái độ nghiêm túc trong mối quan hệ để mang đến kết quả như mong đợi. 

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ khó khăn, vất vả. Vì ảnh hưởng của cục diện Thìn Thìn tự hình khiến cho người tuổi này trở nên tự tin quá mức, đồng thời còn cố chấp và bảo thủ trong quá trình xử lý công việc. Điều này đồng nghĩa với việc con đường công danh chưa có dấu hiệu khởi sắc. Sự tác động của Thiên quan cho thấy, điềm báo của họa tiểu nhân sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này nên con giáp này hãy thận trọng trước các quyết định về tài chính. 

Vận trình tình cảm kém sắc. Những rối rắm trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương vẫn chưa thể tìm cách tháo gỡ. Từ đó, khoảng cách giữa các cặp đôi ngày càng xa cách do cảm xúc dần nguội lạnh khi không được hâm nóng kịp thời. 

Tuổi Dậu

Người đang theo đuổi con đường công danh sẽ gặp nhiều may mắn, từ đó người tuổi Dậu sẽ làm việc gì cũng thuận lợi. Đồng thời, người tuổi này còn sớm được đáp trả công sức xứng đáng với những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua. Vận trình tài lộc dồi dào, rủng rỉnh. Chất lượng cuộc sống của con giáp này cải thiện hơn trước đây do có nguồn thu nhập khấm khá từ nghề chính và cả công việc phụ khác. 

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Ngũ hành tương sinh giúp cho các cặp đôi ngày càng nồng thắm, khăng khít. Với các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, hai người có thể tính đến chuyện ra mắt hai bên gia đình. 

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất trở nên “thuận buồm xuôi gió”. Mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp cải thiện tốt hơn so với trước đây. Chính vì thế, bản mệnh không cần lo lắng khi gặp khó khăn trong quá trình tìm sự giúp đỡ. Con giáp này vẫn đang duy trì kế hoạch tiết kiệm đều đặn của mình nên chẳng cần lo chuyện “cơm áo gạo tiền”. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Tử vi cho biết, bạn nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đào hoa vượng nên người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương cho mình. 

Tuổi Hợi

Quý nhân tương hội mang đến cho người tuổi Hợi có những bước tiến quan trọng trên con đường sự nghiệp. Đồng thời, bản mệnh luôn có cơ hội thể hiện năng lực tốt nhờ Quý Nhân che chở. Đây là ngày mà con giáp này có thể sẽ có thêm một nguồn thu nhập mới. Việc này giúp cho ngân sách của gia đình bạn tăng lên một cách đáng kể.

Chuyện tình cảm của con giáp này ổn định. Tình cảm lứa đôi không quá mãnh liệt, song cũng chẳng hề tẻ nhạt. Người độc thân còn thiếu chút cởi mở thì sẽ dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. 

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 3
Quý nhân tương hội mang đến cho người tuổi Hợi có những bước tiến quan trọng trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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