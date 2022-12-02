Tử vi thứ 7 ngày 3/12/2022, THƯƠNG QUAN XUẤT HIỆN, 3 con giáp này tài lộc tăng tiến, tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 20:26

Để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong công việc, hãy cùng khám phá tử vi hàng ngày 3/12/2022 của 12 con giáp trong bài viết dưới đây!

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi hàng ngày 2/12/2022, tuổi Tý làm việc tập trung và năng suất hơn trong ngày có sự xuất hiện của Thương Quan. Hôm nay bạn muốn sớm hoàn thành một dự án mình đã và đang tham gia vì muốn dành thời gian cho những công việc tiếp theo. Khối lượng việc dịp cuối năm tăng lên, bạn cần có cách sắp xếp khoa học.

Ngày này đường tài lộc của những chú Chuột không có sự tăng tiến, bạn vẫn đang hài lòng với công việc hiện tại và nguồn thu ổn định từ lương chính. Ngoài ra bản mệnh cũng nên thận trọng trong những chuyện liên quan tới đầu tư, đừng cẩu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc nên chuyện tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp. Những cặp vợ chồng đã hóa giải mâu thuẫn, bất đồng, quay trở về khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu cũng sớm có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Tử vi thứ 7 ngày 3/12/2022, THƯƠNG QUAN XUẤT HIỆN, 3 con giáp này tài lộc tăng tiến, tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày 3/12/2022, tuổi Sửu được Chính Ấn độ mệnh nên có vận trình tốt đẹp. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ, trợ giúp nên làm gì cũng hanh thông trôi chảy, không có gì phải lo lắng cả. Những lĩnh vực bạn đã đầu tư nhiều công sức suốt thời gian qua cũng đem đến tín hiệu khả quan trong hôm nay.

Do có cát tinh trợ mệnh nên thu nhập chính và phụ đều tăng, thời điểm này bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, cứ chăm chỉ thì không thiếu tiền. Song các khoản chi ra dịp cuối năm khá lớn nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến túi tiền của con giáp này. Bạn nên có kế hoạch mua sắm vừa phải.

Chẳng những vậy, Sửu còn có vận trình tình duyên như ý, khiến tinh thần của con giáp này thêm phần hứng khởi, làm gì cũng thấy dễ dàng hơn. Người độc thân được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng xứng đôi vừa lứa. Bản mệnh nên mở lòng mình hơn thì không khó để tìm được tình yêu.

Tử vi thứ 7 ngày 3/12/2022, THƯƠNG QUAN XUẤT HIỆN, 3 con giáp này tài lộc tăng tiến, tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ 7 này, cát thần Thiên Tài mở ra cho Dần nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Con giáp này may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn, tiền bạc có sự chuyển biến tích cực. Người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay, bạn hoàn toàn có thể mong đợi những bước tiến lớn hơn trong tương lai.

Phương diện công việc của tuổi này cũng đang có dấu hiệu tốt dần lên. Bản mệnh thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh của bản thân để làm nên những điều tưởng chừng như không thể. Nếu duy trì được đà tiến này, bạn có thể sẽ có thêm sự hậu thuẫn và tạo điều kiện từ cấp trên.

Mộc sinh Hỏa nên chuyện tình cảm êm ấm là nguồn động lực tinh thần không nhỏ cho Dần. Trong thời gian phải chịu nhiều áp lực và stress, thật may vì bên cạnh bạn vẫn luôn có sự đồng hành của nửa kia. Đối phương sẽ giúp bạn sớm vực dậy tinh thần, lấy lại tự tin của bản thân.

Tử vi thứ 7 ngày 3/12/2022, THƯƠNG QUAN XUẤT HIỆN, 3 con giáp này tài lộc tăng tiến, tình cảm tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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