Tử vi thứ 7 ngày 17/12/2022: Chính Ấn độ mệnh, 4 con giáp sau công việc đều tiến triển tốt đẹp, tình duyên rực thắm

Các mối quan hệ xã giao của Tý cũng đang tiến triển tốt đẹp, tạo cho bản mệnh cơ hội phát triển công việc trong tương lai, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà bạn lên kế hoạch. Bằng sự quyết tâm của mình, những ngày cuối năm sẽ rất rực rỡ.

Tiếp nối tử vi hàng ngày 16/12/2022, tuổi Tý được trao thêm cơ hội thể hiện bản thân trong ngày Chính Ấn độ mệnh. Công việc tiến hành suôn sẻ, xung quanh bạn cũng luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ nhau. Các dự án bạn đang thực hiện đều mang lại kết quả tốt, bạn có thể lên kế hoạch cho các dự định tiếp theo.

Xem tử vi hàng ngày 17/12/2022, tuổi Dần được cục diện Tam Hội che chở nên nhìn chung hôm nay sẽ có nhiều tin tích cực ở phương diện công việc, một vài cơ hội mới sẽ đến với bạn. Dù gặp phải một chút khó khăn thì bạn vẫn sẽ vượt qua được nhờ có quý nhân phù trợ.

Hôm nay đồng thời cũng là ngày Tam Hợp nên con giáp này có thể gặp nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh và có những nguồn thu nhập ngoài luồng. Nếu như bạn có nghề tay trái sẽ gặt hái được nhiều thành quả, tiền chảy vào đầy túi, khoản tích lũy cứ lớn dần.

Cát khí trong hôm nay cũng giúp những chú Hổ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đầy ắp túi. Song dù có dư dả đến đây, bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Chuyện tình cảm lứa đôi vẫn ổn định nhưng cũng không được mặn nồng như xưa. Bạn có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng lại tình cảm cùng người ấy. Người độc thân nhân duyên lại chưa được như ý, đôi khi mối quan hệ tình cảm còn mang lại áp lực khiến bạn chỉ muốn tự do một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới dự báo, vận trình sự nghiệp tuổi Tị có nhiều điểm sáng. Bản mệnh may mắn được người giúp đỡ nhờ những mối giao hảo, thân tình thường ngày mình luôn chú ý xây dựng và vun vén. Tận dụng sự hỗ trợ đó nên bản mệnh có thể đạt được điều mình muốn, thành tựu rất đáng để tự hào.

Hôm nay còn được coi là một ngày vượng tài với Tị nhờ Thực Thần chiếu mệnh. Bản mệnh biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch rõ ràng để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc nữa.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp phương diện tình cảm của người tuổi Tị cũng tăng tiến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh và đối phương có sự thấu hiểu ngầm mà đôi khi chẳng cần nói nhiều, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và động viên lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân đón vận trình may mắn, tốt đẹp. Sự nghiệp tiến triển nhanh chóng, bản mệnh làm việc nhàn nhã nhưng vẫn thu được thành quả tốt. Con giáp này cũng sẽ có cơ hội thể hiện được tài năng, tạo tiền đề phát triển cho tương lai, đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà mở rộng vô cùng.

Ngày này các mối quan hệ xã giao cũng rất tốt đẹp, nhìn chung bạn biết cách kết nối với mọi người để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cũng như các phương diện khác trong cuộc sống. Nếu tiếp tục duy trì được khả năng ngoại giao tốt như này thì khả năng trong tương lai Thân sẽ còn có bước tiến đáng kể hơn.

Lại thêm ngũ hành Thổ sinh Kim trong ngày này, đường tình duyên của người tuổi Thân vượng phát thấy rõ, tạo cơ hội cho người độc thân tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Với các cặp đôi, tình cảm của bạn và người ấy ngày một thăng hoa. Cả hai có thể lên kế hoạch thực hiện một việc gì đó cùng nhau trong thời gian tới để thêm hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.