Tử vi thứ 7 ngày 10/12/2022: Tam Hợp xuất hiện báo hiệu một ngày may mắn, 4 con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, cuối tuần tiền về đầy tay!

Cũng trong hôm nay, vận trình tài lộc của những chú Trâu rực sáng, buôn bán kinh doanh thu về lợi nhuận khủng. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ cũng không che khuất được khả năng kiếm tiền của con giáp này. Những may mắn về tiền bạc sẽ giúp cho bản mệnh sớm thay đổi cuộc sống của mình.

Tiếp nối tử vi hàng ngày 9/12/2022, nhờ có Tam Hợp cục che chở, mọi việc trong ngày của người tuổi Sửu đều diễn ra khá thuận lợi. Bạn cứ việc an tâm thực hiện các kế hoạch đã đề ra sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Các mối quan hệ xã giao, hợp tác cũng vô cùng hài hòa giúp bản mệnh có thể nhận được những sự trợ giúp khi cần.

Ngày này ngũ hành tương sinh cũng giúp vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân đang có người theo đuổi, bản mệnh nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu mới biết được rằng họ có hợp với mình hay không. Với người đã có đôi, bạn đang ở trong những tháng ngày hạnh phúc khi bên cạnh luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, chia sẻ và cảm thông cho những điều mà bản mệnh đang trải qua.

Tuổi Dần

Chính Ấn độ mệnh, người tuổi Dần có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình. Con giáp này thoải mái phát huy những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm mình có, lại được làm việc đúng sở trường nên giành được những bước tiến lớn trong sự nghiệp là điều hiển nhiên.

Cát khí trong hôm nay cũng mang tới cho bạn nhiều ý tưởng mới. Bạn luôn khát khao những trải nghiệm mới mẻ, sẵn sàng để học hỏi và bước qua những chướng ngại vật. Đây chính là động lực cho con giáp này khởi động những dự định, kế hoạch phát triển mà bản thân đã ấp ủ từ rất lâu trước đó.

Tuy nhiên, do Kim khắc Mộc nên vận trình tình cảm nhiều thăng trầm. Dù có cảm xúc khá mãnh liệt nhưng con giáp này không khéo léo bày tỏ nên dễ gặp rắc rối trong quá trình thể hiện cảm xúc của mình với người trong lòng. Bạn có thể khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, vận trình ngày mới của tuổi Thìn có nhiều cát lành. Bạn đang được cấp trên hậu thuẫn, đồng nghiệp hết lòng phối hợp bởi ai cũng phải công nhận năng lực của bạn. Nhiều khả năng tiềm ẩn của con giáp này cũng sẽ được khai phá. Bản mệnh có thể sẽ được sắp xếp vào vị trí phù hợp với những gì đã cống hiến.

Phương diện tài lộc cũng cải thiện hơn nhiều. May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để, tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa. Lúc này người tuổi Thìn đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé.

Nhị Hợp cũng mang đến niềm vui trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Vận đào hoa vượng, người độc thân có cơ hội tìm được định mệnh đời mình, nhanh chóng viết lên câu chuyện tình yêu lãng mạn. Bạn tự tin rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc và bạn đã chứng minh được điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Tị báo hiệu đây sẽ là một ngày vô cùng may mắn với bạn. Con giáp này có thể nhận được một vài lời mời hợp tác làm ăn trong kinh doanh, cơ hội kiếm tiền mở rộng trước mắt. Nếu bạn không nhanh tay nắm bắt thì chưa chắc sau này đã lại có cơ hội tương tự.

Vận trình công việc của tuổi này cũng thuận lợi suôn sẻ. Bạn có thêm sự chủ động, sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn trong ngày hôm nay. Có thể nói không có việc gì có thể làm khó con giáp này trong ngày khi bản mệnh đủ năng lực và trí tuệ để xoay chuyển tình hình.

Cát khí còn giúp người độc thân có thể gặp được một nửa phù hợp. Người đã kết hôn có một gia đình hạnh phúc, ngọt ngào. Đây dường như là khoảng thời gian Tị không phải vướng bận suy nghĩ nhiều điều, còn có thêm động lực để yên tâm cố gắng hơn trong sự nghiệp cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.