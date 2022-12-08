Tử vi thứ 6 ngày 9/12/2022: Thực Thần nâng bước, 4 con giáp kiếm về khoản tiền kha khá, dần khẳng định được vị thế trong công việc

Với người còn trẻ tuổi, dù phải tiếp xúc với nội dung công việc mới đi nữa, bạn cũng tỏ ra rất mạnh mẽ và tự tin. Nhờ thái độ làm việc tích cực đó mà bạn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến nhiều người tôn trọng.

Xem tử vi hàng ngày 9/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý tìm ra được những điểm mạnh của riêng mình. Hãy tìm cách tận dụng ưu thế của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm trong mắt cấp trên.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bạn nên lên kế hoạch thực hiện cách công việc phù hợp, đặc biệt là công việc trọng đại, chắc hẳn bạn sẽ đạt kết quả đáng mừng.

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày 9/12/2022 của 12 con giáp, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Mão đứng trước cơ hội khẳng định bản lĩnh. Bạn cần phải xử lý một vài vấn đề đột ngột phát sinh nhưng đừng quá sốt ruột, bạn có thể vượt qua dễ dàng nhờ kinh nghiệm của mình.

Với người đang ở vị thế lãnh đạo, bạn có khả năng kêu gọi và thuyết phục mọi người nghe theo ý kiến của mình. Hãy mạnh dạn đi theo điều mà mình cho là đúng, bạn có thể giúp tập thể đạt bước tiến mới.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Bắc phía trong nhà bếp và bếp lò. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận, khiến công việc tiến triển suôn sẻ bất ngờ. Bản mệnh và đồng nghiệp hợp tác ăn ý nên việc khó đến mấy cũng có thể hoàn thành. Mọi người luôn trao đổi với nhau nên khúc mắc cũng không xuất hiện.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được một số khoản lời lãi nho nhỏ khiến tài chính có bước phát triển tích cực. Từ đây có thể thấy rằng hướng đi của bạn vô cùng đúng đắn, hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Thổ sinh Kim, người còn độc thân rất vượng vận đào hoa, bạn trở thành tiêu điểm của đám đông, dành được sự chú ý của nhiều người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, hãy thử trò chuyện kéo gần khoảng cách với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem tử vi, Thực Thần nâng bước, người tuổi Tuất làm các công việc tự do có thể kiếm về khoản tiền kha khá. Mọi công sức của bạn được đền đáp xứng đáng. Con giáp này đang dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.

Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng. Nhờ quan hệ rộng mở, bạn làm việc gì cũng dễ dàng hơn, thậm chí được giới thiệu cho cơ hội đáng quý.

Thổ sinh Kim, người còn độc thân có thể kết bạn với những đối tượng khác giới khác thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân. Hãy thử trò chuyện với đối phương, đôi bên có thể tìm thấy nhiều quan điểm trùng hợp nhau đấy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.