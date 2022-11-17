Tử vi thứ 6 ngày 18/11/2022: Tam Hội nâng đỡ, có 3 con giáp trí tuệ minh mẫn, bản lĩnh tài cao khiến nhiều người khâm phục

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 19:49

Hãy theo dõi tử vi hàng ngày 18/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biến vận trình của mình có những biến động ra sao, may mắn hoặc nguy cơ nào sẽ xuất hiện.

Tuổi Thìn

Chính Tài đem tới nhiều tin vui cho phương diện tài lộc của người tuổi Thìn. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã không ngừng cố gắng. Bạn có thể thưởng cho mình một món quà khích lệ.
Khi cầm một khoản tiền dư dả trong tay, bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn đều cần phải có kiến thức nền tảng, đồng thời có cái nhìn chính xác về tình hình chung của thị trường.
Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không có nhiều điểm sáng. Thậm chí, bản tính cao ngạo, nóng nảy khiến người độc thân khó có thể chiếm được thiện cảm của người khác. Chẳng ai muốn giữ khoảng cách gần gũi với bạn.

Tử vi thứ 6 ngày 18/11/2022: Tam Hội nâng đỡ, có 3 con giáp trí tuệ minh mẫn, bản lĩnh tài cao khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 1

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp đem tới những tác động tích cực cho người tuổi Mùi. Bản mệnh mạnh dạn nêu lên ý kiến, quan điểm của mình, giúp tập thể vượt qua được khó khăn. Chắc chắn hôm nay, nhiều người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa đấy.
Với người làm ăn kinh doanh, bạn khắc phục được những khúc mắc còn tồn tại trước đó, chính vì thế mà đồng tiền cũng chảy về túi đều đặn hơn trước nhiều. Nhân ngày thuận lợi như hôm nay, hãy tìm cách mở rộng quan hệ hợp tác của mình nhé.
Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm lại không thuận lợi như vậy. Bản mệnh thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho người bạn đời tương lai nên khó có thể tìm được người thực sự ưng ý. Đã đến lúc bạn nhìn vào sự thật là trên đời này vốn chẳng có ai hoàn hảo rồi. 

Tử vi thứ 6 ngày 18/11/2022: Tam Hội nâng đỡ, có 3 con giáp trí tuệ minh mẫn, bản lĩnh tài cao khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Xem tử vi hôm nay, Kim sinh Thủy đem tới tin vui tình cảm cho người tuổi Dậu. Bạn gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí đôi bên có thể dành hàng giờ đồng hồ để trao đổi rất nhiều chuyện với nhau.

Với người đã có đôi có cặp, bạn rất có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên dành thời gian cho người thân. Bạn mong rằng mình có thể ở bên người thân mỗi lúc họ cần/
Tiếc rằng Thiên Quan lại đẩy bản mệnh vào cảnh bị đồng nghiệp nói xấu, hãm hại. Bạn cần hết sức bình tĩnh và dùng sự thật để chứng minh bản thân. Hãy tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chứ đừng nên đôi co vô ích. 

Tử vi thứ 6 ngày 18/11/2022: Tam Hội nâng đỡ, có 3 con giáp trí tuệ minh mẫn, bản lĩnh tài cao khiến nhiều người khâm phục - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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