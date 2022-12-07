Tử vi thứ 5 ngày 8/12/2022: Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt, có 4 con giáp được Chính Tài độ mệnh, gặp may mắn trong công việc, cuối ngày có tin vui

Tuổi Mão

Tiếp nối tử vi hàng ngày 7/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện cho thấy chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão thời điểm cuối năm có nhiều tín hiệu khởi sắc. Các cặp đôi có thể cùng nhau thực hiện các kế hoạch du lịch để tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tỷ kiên xuất hiện là lúc con giáp tuổi Mão cần đánh giá lại vấn đề. Điều này có thể mang đến cho bạn cơ hội thông qua các trải nghiệm, thử thách sức chịu đựng và khả năng vươn lên của bạn.

Hãy dành thời gian cho trẻ nhỏ vì chúng mang tới cho bạn liệu pháp tinh thần hữu hiệu, tuy nhiên, đừng quên cuộc sống của chính mình, những ý tưởng và mong đợi bạn luôn luôn khát khao thực hiện.

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Tuổi Thìn

Quyết định liên quan tới tiền bạc khá sáng suốt khi con giáp tuổi Thìn có Chính tài nâng đỡ. Người làm kinh doanh gặp may mắn, có thể đi đúng hướng, mở rộng địa bàn, đạt được kết quả tốt trong công việc.

Cần phải học cách kiên định hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Một vài suy nghĩ “lười biếng” sẽ xuất hiện thoáng qua, do đó, điều bạn cần làm chính là kiên trì củng cố lại tinh thần và ý chí.

Những gì bạn ăn ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của bạn, do đó, nên quan tâm đến chất lượng của thực phẩm, không mua những loại thực phẩm kém giá trị dinh dưỡng.