Tử vi thứ 5 ngày 29/12/2022 của 12 con giáp: 3 con giáp trước cay đắng - sau ngọt bùi, vận may kéo đến, cuộc sống sang trang, ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 15:09

Những con giáp này may mắn vận trình hanh thông, có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.

Tuổi Thân

Ngày mai, Thân sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Thân trong những ngày sắp tới vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Ngoài thu nhập từ công việc chính, bản mệnh còn có nghề tay trái để hái ra tiền. Việc đầu tư kinh doanh trong thời gian này cũng khá thuận lợi.

Tử vi thứ 5 ngày 29/12/2022 của 12 con giáp: 3 con giáp trước cay đắng - sau ngọt bùi, vận may kéo đến, cuộc sống sang trang, ngập trong nhung lụa - Ảnh 1
Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vào ngày 29/12/2022 là thời điểm, thời cơ và cơ hội liên tiếp đến với người tuổi Mão. Con giáp này sẽ được thể hiện và phát huy hết khả năng, năng lực của bản thân.

Chính vì lý do trên mà cuộc sống, công việc, tài vận, tình cảm đều có sự chuyển biến khả quan. Công việc kinh doanh phát tài phát lộc mang lại những khoản thu nhập không nhỏ cho những người kinh doanh, còn những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội được tăng lương. Chuyện tình cảm cũng hanh thông, may mắn, có hỷ sự về hôn nhân.

Tử vi thứ 5 ngày 29/12/2022 của 12 con giáp: 3 con giáp trước cay đắng - sau ngọt bùi, vận may kéo đến, cuộc sống sang trang, ngập trong nhung lụa - Ảnh 2
Công việc kinh doanh phát tài phát lộc mang lại những khoản thu nhập không nhỏ cho những người kinh doanh, còn những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội được tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người chăm chỉ, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Ngày mai là khoảng thời điểm người tuổi Dần làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới.

Tử vi thứ 5 ngày 29/12/2022 của 12 con giáp: 3 con giáp trước cay đắng - sau ngọt bùi, vận may kéo đến, cuộc sống sang trang, ngập trong nhung lụa - Ảnh 3
Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn thu nhập của Dần tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng, chú ý hơn đến sức khỏe vì bạn dễ bị ốm vặt. Thời gian làm việc với máy tính nhiều cũng khiến mắt và đốt sống cổ của bạn bị căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đi xông hơi, massage để cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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