Tử vi thứ 4 ngày 30/11/2022: Thực Thần nâng đỡ giúp 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, vận trình rực sáng và thăng hoa, công việc lẫn học hành đều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 04:32

Tử vi hàng ngày 30/11/2022 của 12 con giáp đưa ra những dự đoán chính xác giúp bạn biết vận trình của mình có những biến động ra sao, may mắn hoặc nguy cơ nào sẽ xuất hiện.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đón vận trình rực sáng và thăng hoa trong ngày Tam Hợp cục tương trợ. Bạn đang có những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó. Các nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ được cấp trên giao cho đều được bạn gắng sức hoàn thiện ở mức trách nhiệm cao nhất.

Không chỉ công việc, ngày này tài lộc của Mão cũng như được trải thêm hoa hồng, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở. Những người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ các khoản làm thêm, người buôn bán kinh doanh làm ăn phát đạt. Nhìn chung thu nhập tăng lên đáng kể nên bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Ngày này Mão còn có ngũ hành tương sinh ủng hộ nên chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu đáng mừng. Vợ chồng gắn bó khăng khít, cả hai luôn khéo léo vun vén cho hạnh phúc của gia đình mình. Người độc thân có thể nhân ngày cát khí vượng để dũng cảm ngỏ lời yêu với đối tượng trong lòng.

Tử vi thứ 4 ngày 30/11/2022: Thực Thần nâng đỡ giúp 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, vận trình rực sáng và thăng hoa, công việc lẫn học hành đều thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ vận trình công việc. Dù bản thân bạn cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách, nhưng có thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân, bạn tiến nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn công sức hơn.

Hôm nay Mùi còn có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên phương diện tài lộc khá dồi dào, chủ yếu nguồn thu đến từ nghề tay trái, đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Tài khí hưng vượng, con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng, lại nhạy bén với thời cuộc nên càng dễ bề kiếm tiền.

Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chưa thực sự có khởi sắc. Người độc thân sốt ruột vì mãi chẳng thấy duyên lành ghé tới. Tuy tình yêu khó có thể cưỡng cầu, nhưng thái độ sống của con giáp này quyết định khá nhiều đến đường tình duyên của bạn. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, cho mình, cũng là cho người cơ hội.

Tử vi thứ 4 ngày 30/11/2022: Thực Thần nâng đỡ giúp 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, vận trình rực sáng và thăng hoa, công việc lẫn học hành đều thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài giúp các kế hoạch kiếm tiền, tăng thêm thu nhập của Dậu được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi trong hôm nay. Bản mệnh được dự báo sẽ gặp may trong chuyện làm ăn buôn bán, có thể tận dụng thời cơ để phát tài. Nếu bạn còn khéo léo trong việc thu chi thì không chỉ lo đủ cho cuộc sống hàng ngày mà vẫn có khoản tích lũy để đầu tư hoặc mở rộng quy mô trong tương lai.

Công việc chính không có vấn đề nào cần phải lo lắng. Tuổi Dậu đang tạo dựng những bước tiến vững chắc trong tương lai bằng chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Trong mọi hoàn cảnh, sự điềm tĩnh giúp bản mệnh có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa và hiệu quả.

Ngày ngũ hành tương sinh nên tình duyên tươi sáng, vận đào hoa nở rộ sẽ giúp tuổi Dậu độc thân sớm tìm được một nửa cho mình. Nhiều cơ hội làm quen, kết giao bạn bè tốt đẹp, chỉ cần con giáp này chú ý là nhận ra hạnh phúc chẳng ở quá xa mình.

Tử vi thứ 4 ngày 30/11/2022: Thực Thần nâng đỡ giúp 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, vận trình rực sáng và thăng hoa, công việc lẫn học hành đều thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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