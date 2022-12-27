Tử vi thứ 4 ngày 28/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau sự nghiệp thuận lợi, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 20:29

Tham khảo tử vi hàng ngày 28/12/2022 để biết vận trình ngày mới của mình biến động ra sao, lưu ý rằng mỗi tuổi đều có vận may rủi khác nhau.

Tử vi tuổi Thìn

Ngày thứ 4 của Thìn đường sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội trợ lực. Bạn buôn bán đắt hàng, nhận được sự ủng hộ của khách do tính tình xởi lởi. Người làm công ăn lương thì không bị cấp trên bắt bẻ, khi bạn làm đúng thì bạn chẳng cần phải sợ ai hết.

Tài lộc tăng tiến nhờ Chính Tài nâng đỡ. Thời gian này các bạn nên nhập thêm hàng mới bắt kịp xu hướng Tết về bán sẽ kiếm được kha khá tiền. Một số người muốn có thêm tiền tiêu vặt có thể xin nhận thêm việc ngoài giờ hoặc học thêm kỹ năng mới để giúp ích cho công việc, sớm được tăng lương.

Đường tình cảm may mắn nhờ Mộc sinh Hỏa. Bạn trẻ độc thân nhận được lời mời làm quen, hẹn hò trong hôm nay. Những cặp đôi mới cưới lên kế hoạch làm ăn và đi du lịch cùng nhau tăng mật ngọt cho tình yêu.

Tử vi thứ 4 ngày 28/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau sự nghiệp thuận lợi, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mùi

Được Tam Hội nâng đỡ nên những người tuổi Mùi vô cùng may mắn trong công việc. Kinh doanh thuận lợi, có khách hàng đến ủng hộ, ký kết hợp đồng nhanh gọn. Con cháu thi cử đạt kết quả tốt làm bố mẹ tự hào, tuy nhiên hãy khích lệ con cháu nhiều hơn chứ đừng khắt khe quá.

Ngày hôm nay tử vi có nói, sẽ có khá nhiều thay đổi tích cực trong những việc liên quan đến tiền nhờ Thiên Tài độ vận. Quan hệ ngoại giao giúp bản mệnh nhận được không ít điều tốt trong sự nghiệp cũng như tài lộc.

Cục diện ngũ hành Mộc Thổ tương khắc khiến Mùi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Những ngày cuối năm mọi thứ đều rất vội, đi đâu làm gì cũng nhớ giữ mình, đừng hấp tấp. Người có gia đình cần bớt thời gian quan tâm, giúp đỡ nửa kia nhiều hơn để vợ chồng êm ấm.

Tử vi thứ 4 ngày 28/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau sự nghiệp thuận lợi, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tuất

Tuất được Lục Hợp cục nâng đỡ nên khá nhanh nhẹn, giỏi giang, biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi trong ngày thứ 4 này. Không những vậy, ngày hôm nay tuổi này còn được cấp trên ngợi khen và cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc tăng lương.

Tiền bạc dư dôi nhờ Chính Tài trợ vận, thu nhập tăng tiến do bạn có thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ. Ra đời rồi mới thấy rằng kiếm đồng tiền không hề dễ, nhưng nếu bạn cứ làm ăn chân chính thì sẽ có được sự ổn định tiền bạc, không sợ pháp luật động vào.

Tình cảm xuống dốc do Mộc khắc Thổ. Dù bên ngoài trông bạn rất vui vẻ nhưng bên trong bạn là nỗi buồn ko nói thành lời, nước mắt chảy ngược vào tim. Ăn ở hiền lành nhưng bạn hay gặp bạn bè lươn lẹo, ăn không nói có, nên dẹp bớt bạn bè xã giao.

Tử vi thứ 4 ngày 28/12/2022: Tam Hội nâng đỡ, 3 con giáp sau sự nghiệp thuận lợi, tình duyên khởi sắc, làm gì cũng công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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