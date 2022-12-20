Tử vi thứ 4 ngày 21/12/2022: Thực Thần giúp đỡ 3 CON GIÁP sau phát triển Tài lộc, Thiên Ấn chiếu cố sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đường tài lộc của bản mệnh cũng khởi sắc không kém nhờ có Chính Tài trợ lực. Thời gian tới đây có dấu hiệu được tăng lương, nhận thêm tiền trợ cấp hoặc thưởng nóng. Một số người có thể thử tập tành buôn bán nhỏ để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Tiếp nối tử vi hàng ngày 20/12/2022, công việc của Tý thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt nhờ có Tam Hợp trợ mệnh. Những người đang kinh doanh buôn bán thì khéo ăn khéo nói, giỏi cạnh tranh nên khá đắt khách trong hôm nay.

Vận may đường tình cảm cũng không kém cạnh nhờ Kim sinh Thủy. Vợ chồng ngày càng hiểu ý nhau hơn, cùng nhau dạy bảo con cái để con không thua kém ai. Tuy điều kiện kinh tế gia đình không quá tốt nhưng gia đình luôn có hơi ấm hạnh phúc là tốt rồi.

Tuổi Tị

Công việc trong ngày thứ 4 của Tị được Thiên Ấn chiếu cố nên con giáp này ở thế mạnh hơn đối thủ. Bạn là người có tiếng nói trong công việc, ngoại giao ký hợp đồng tốt đẹp. Đến cơ quan bạn được đồng nghiệp yêu mến vì cách làm việc dứt khoát, đừng tỏ thái độ kiêu ngạo nhé.

Thu nhập của Tị trong ngày tăng cao nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ. Nay là thời điểm thích hợp để con giáp này tính tới các kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh Tết. Bạn có thể hợp tác làm ăn với tuổi nằm trong bộ tam hợp Tị Dậu Sửu để có lãi.

Chuyện tình cảm của Tị chịu ảnh hưởng từ cục diện Thổ sinh Kim nên vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hội độc thân có thể sẽ nhận được một lời tỏ tình bất ngờ vào cuối ngày này. Vợ chồng tình cảm hơn, tranh thủ đi làm về sớm để hâm nóng tình cảm với nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi này được Thực Thần giúp đỡ nên những người buôn bán hàng ăn, kinh doanh tự do, nhận thêm công việc bên ngoài sẽ may mắn. Bạn không chịu ngồi yên một chỗ, hay xoay xở để kiếm việc làm, tay chân không yên nên được trời thương cho lộc làm ăn.

Tài lộc phát triển tốt, Thân hay có lộc ăn uống từ người quen hoặc khách hàng. Những bạn đang có ý định kiếm thêm tiền thì nên thử sức với việc kinh doanh đồ ăn, nhận thêm việc ngoài giờ.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Kim tương hòa. Yếu tố giúp con giáp này và người ấy duy trì mối quan hệ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp hai người vượt qua được mọi vấn đề trong cuộc sống và thắt chắt tình cảm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.