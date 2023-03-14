Tử vi thứ 4 ngày 15/3/2023: CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ, 6 con giáp sau được trời thương, vận hạnh hanh thông, tài chính phất lên rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 20:20

Theo dõi tử vi hàng ngày 15/3/2023, bạn sẽ biết cơ hội hoặc nguy cơ gì đến với mình trong ngày hôm nay, từ đó có sẵn mọi phương án giải quyết.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Chính Tài chiếu mệnh nên thu hoạch khá nhiều tin tức tốt lành, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu chuyển biến tích cực ngay trong ngày hôm nay. Khả năng kiếm tiền của con giáp được khẳng định, thậm chí ngày càng mở rộng quy mô và phát triển nhanh hơn so với dự định lúc ban đầu của bản mệnh.

Với người kinh doanh, chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi, hanh thông vô cùng. Thời điểm này rất thích hợp để con giáp này bàn bạc, gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn. Bạn có thể tận dụng những mối quan hệ sẵn có hoặc tìm kiếm những đối tác mới, tăng tính đa dạng.

Tử vi thứ 4 ngày 15/3/2023: CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ, 6 con giáp sau được trời thương, vận hạnh hanh thông, tài chính phất lên rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi khoa học dự báo, Tam Hợp cục mở ra nhiều cơ hội phát triển trong ngày thứ 3 này cho tuổi Mão. Bạn gần như không gặp trở ngại nào đáng kể, lại dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt với cấp trên nhờ luôn chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Lại thêm môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng nên mọi sự đều vượng phát.

Tình hình tài chính cũng khá khả quan. Bản mệnh nếu đang có kế hoạch đầu tư, dự định triển khai dự án mới hoặc muốn hợp tác làm ăn với người nào đó thì hoàn toàn có thể tự tin tiến hành. Lợi nhuận từ những bước đầu có thể không nhiều nhưng cũng cho thấy tín hiệu tích cực trong tương lai.

Tử vi thứ 4 ngày 15/3/2023: CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ, 6 con giáp sau được trời thương, vận hạnh hanh thông, tài chính phất lên rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn độ mệnh, tử vi ngày mới của người tuổi Thìn xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến. Quý nhân vận khá vượng, đó có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo và nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Chẳng những công việc, tình hình tài chính của những chú Rồng trong ngày này cũng có khá nhiều tin vui. Nhờ nỗ lực của mình, những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn vui mừng khôn xiết. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều

Đào hoa cũng sẽ đem tới nhiều trải nghiệm tình cảm ngọt ngào và bất ngờ cho tuổi Thìn trong ngày ngũ hành tương sinh như hôm nay. Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc giao lưu bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Hãy mạnh dạn mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương ngay bên cạnh.

Tử vi thứ 4 ngày 15/3/2023: CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ, 6 con giáp sau được trời thương, vận hạnh hanh thông, tài chính phất lên rõ rệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Dưới sự che chở của Chính Quan, người tuổi Tị có thêm động lực và năng lượng để hoàn thành khối lượng công việc khá lớn trong ngày hôm nay. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình, cấp trên tâm lý sẵn sàng tạo điều kiện, môi trường làm việc hài hòa giúp bạn thoải mái phát huy năng lực của mình.

Thời điểm này, những chú Rắn đang rất tự tin về hướng phát triển sự nghiệp của mình vì những thành quả nhận được cho thấy bạn đang đi đúng hướng, cũng luôn nhận được rất nhiều trợ giúp từ người khác. Hãy cố gắng phát huy những sở trường cá nhân để phục vụ cho tổ chức và nhóm mà bạn góp mặt.

Nhờ Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Đôi lứa luôn dành cho nhau sự bao dung và tôn trọng, mối quan hệ không có gì phải lo lắng. Nếu con giáp này còn độc thân thì đây cũng là thời điểm tốt để bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm thương trộm nhớ, mở cánh cửa hạnh phúc cho mình.

Tử vi thứ 4 ngày 15/3/2023: CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ, 6 con giáp sau được trời thương, vận hạnh hanh thông, tài chính phất lên rõ rệt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay là ngày Lục Hợp cục xuất hiện, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn khá hào hứng khi được giao cho những nhiệm vụ đúng sở trường của mình, tha hồ vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy từ lâu. Nhờ thế mà con đường thăng tiến cho bản mệnh trở nên rộng mở và dễ dàng hơn.

Về phương diện tài lộc, tình hình cũng khá ổn định, cả nguồn thu chính và phụ vẫn đem lại thu nhập đều đặn cho con giáp này. Tuy nhiên người tuổi Ngọ sẽ có lúc phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Nhờ ngũ hành tương sinh, vận tình tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi sắc. Bản mệnh và người ấy dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn, vất vả của nhau. Cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương. Những mâu thuẫn, tranh cãi cũng thưa thớt dần và thay vào đó là những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc.

Tử vi thứ 4 ngày 15/3/2023: CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ, 6 con giáp sau được trời thương, vận hạnh hanh thông, tài chính phất lên rõ rệt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Ngày Tam Hợp, người tuổi Hợi đón một ngày cát khí ngập tràn. Hôm nay rất thích hợp cho việc tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. Các kế hoạch diễn ra ổn thỏa, nhìn chung bước đầu của con giáp này khá thuận lợi và cũng thu được thành công nhất định.

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi cũng vượng phát. Con giáp này dành phần lớn thời gian để tập trung làm việc, tận dụng mọi cơ hội nên thành quả đến rất tự nhiên. Tiền bạc thu được không ít, nhưng cũng đừng tham lam quá mà bất chấp tất cả, tính đường tắt hay vi phạm pháp luật kẻo lại gặp chuyện phiền phức.

Ngày này nhân duyên của bạn cũng rất vượng. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá thoải mái kẻo gây ra hiểu lầm, hay khiến đối phương nảy sinh tình cảm không tốt, phiền toái lôi thôi. Người độc thân nên mở lòng để đón nhận những cơ hội mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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