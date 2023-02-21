Tử vi thứ 4, 5, 6: Tài lộc của 3 con giáp nổi như cồn, thu lộc dồn dập, tiền bạc đầy túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ phát tài

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 19:26

Tử vi dự đoán, trong ngày thứ 4, 5, 6 là thời điểm Thần Tài đang ưu ái bạn nhất, vì vậy hãy tranh thủ thời gian này để tìm cơ hội làm giàu nhé.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ 4, 5, 6, trời cho điềm lành, người tuổi Dần thu nhập rủng rỉnh, ngày sau kiếm nhiều hơn ngày trước, tài lộc không ngừng, ngân khố ngày một dày rộng. Con giáp này không kiêu ngạo hay nóng nảy, rất trung thành với bạn bè.

Người tuổi Dần có cơ hội trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày một suôn sẻ hơn. Tháng này, con giáp tuổi Dần nên tránh xa những người ganh ghét, mang lòng thù địch với mình, cũng như những nơi có năng lượng tiêu cực, lời phàn nàn liên miên...

Tử vi thứ 4, 5, 6: Tài lộc của 3 con giáp nổi như cồn, thu lộc dồn dập, tiền bạc đầy túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, trong ngày thứ 4, 5, 6, người tuổi Mão nhận điềm báo trời ban tài lộc dồi dào. Do đó, thời gian này, người tuổi Mão hy vọng sẽ thay đổi được vận hạn, tránh xa vận rủi cản trở họ tiến lên phía trước.

Thời gian này, con giáp tuổi Mão sẽ đón may mắn thường xuyên đến nhà, đón nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, mặc dù công việc liên tục gặp nhiều rắc rối nhưng hãy cố gắng xác định mục tiêu mà mình mong muốn và nỗ lực tiến lên thì sẽ đạt được kết quả tốt. Con giáp tuổi Mão có phúc khí phù hộ lại nắm được cơ hội trong tay thì việc thăng tiến, thành đạt trong công việc sẽ sớm đến với họ.

Tử vi thứ 4, 5, 6: Tài lộc của 3 con giáp nổi như cồn, thu lộc dồn dập, tiền bạc đầy túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm việc gì cũng có kế hoạch, họ sẽ không hành động "ăn theo" một cách mù quáng. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn, nhưng họ không thừa nhận điều đó. Vào ngày thứ 4, 5, 6, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến. Tin chắc rằng nhờ vượng vận đào hoa lại được ngôi sao may mắn chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.

Tử vi thứ 4, 5, 6: Tài lộc của 3 con giáp nổi như cồn, thu lộc dồn dập, tiền bạc đầy túi, biết nắm bắt cơ hội sẽ phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng vận phát tài, thời gian 3 ngày giữa tuần (22 - 24/2), 3 con giáp dành hết lộc của Thần Tài, phúc khí dồi dào, tiền ùa vào ví ồ ạt

Trúng vận phát tài, thời gian 3 ngày giữa tuần (22 - 24/2), 3 con giáp dành hết lộc của Thần Tài, phúc khí dồi dào, tiền ùa vào ví ồ ạt

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sang thời gian 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

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