Tử vi thứ 3 ngày 9/5/2023: 3 con giáp được hưởng lộc trời ban, có cơ hội ăn nên làm ra, tạo tiền đề phát triển cho tương lai

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 21:21

Trong ngày 9/5 này, 3 con giáp dưới đây làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, cải thiện được thu nhập cá nhân, tài lộc ngập nhà.

Tuổi Thân

Tử vi đã chỉ rõ, người tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng sẽ tự mình lập thân, kiến tạo nên cuộc đời mới. Họ đủ khát khao để làm giàu, đủ mềm mỏng để vượt qua những thách thức của cuộc đời và đủ khéo léo để gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp.

Chính nhờ quý nhân nâng đỡ, bề trên thường yêu nên càng về hậu vận con giáp này càng may mắn, thành công. Trong ngày 9/5, Thìn sẽ nhận được khoản thưởng và có được khoản dư kha khá để hiện thực hóa những kế hoạch đầu tư của mình.

Tử vi thứ 3 ngày 9/5/2023: 3 con giáp được hưởng lộc trời ban, có cơ hội ăn nên làm ra, tạo tiền đề phát triển cho tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có thể dang rộng đôi cánh và bay cao. Họ làm việc chăm chỉ, tràn đầu nhiệt tình và tin tưởng đối với cuộc sống.

Sự nhiệt tình và nhẫn nại trong công việc của họ dường như vô tận. Vào ngày 9/5, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, hoàn thành mục tiêu công việc rất xuất sắc, không để lại điều gì hối tiếc.

Thời điểm này, người tuổi Dậu sẽ tự tin hơn bước lên đỉnh cao sự nghiệp, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài vận hanh thông.

Con giáp tuổi Dậu sẽ tràn đầy dũng khí để chào đón một cuộc sống mới. Không cần phải nói, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện tốt hơn và năm tới hẳn là khoảng thời gian đáng để mong đợi đối với con giáp này.

Tử vi thứ 3 ngày 9/5/2023: 3 con giáp được hưởng lộc trời ban, có cơ hội ăn nên làm ra, tạo tiền đề phát triển cho tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 9/5, vận mệnh người tuổi Thìn bắt đầu có nhiều khởi sắc. Theo tử vi 12 con giáp, đây là thời điểm để người tuổi Thìn đón thêm vận may tài lộc và có nhiều chuyển biến tốt trong sự nghiệp.

Vốn là người thông minh, khôn khéo, bản mệnh này rất biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của người tuổi Thìn có thể lên như diều gặp gió trong tháng này.

Trong ngày 9/5 này, quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp con giáp này giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Sự nghiệp hanh thông, tài vận của người tuổi Thìn cũng dồi dào hơn. Những khoản tiền không ngờ tới sẽ xuất hiện mang đến mối lời bất ngờ cho tuổi Thìn. Càng chăm chỉ và tích cực phát triển bản thân thì tương lai người tuổi này càng rộng mở, thu hoạch càng lớn.

Tử vi thứ 3 ngày 9/5/2023: 3 con giáp được hưởng lộc trời ban, có cơ hội ăn nên làm ra, tạo tiền đề phát triển cho tương lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai 9/5/2023: Tý đạt được thành công vang dội trong công việc, Dần không nên đặt niềm tin quá nhiều vào bạn bè

Đúng ngày mai 9/5/2023: Tý đạt được thành công vang dội trong công việc, Dần không nên đặt niềm tin quá nhiều vào bạn bè

Ngày mai 9/5/2023 sẽ như thế nào đối với 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần? Liệu con giáp nào sẽ được 'lên ngôi'?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 9/5 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang