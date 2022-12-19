Tử vi thứ 3 ngày 20/12/2022: Tam Hợp cục hỗ trợ, 3 CON GIÁP sau ngồi không chờ may mắn kéo tới, tình duyên lẫn tiền tài đều nở rộ

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 20:29

Theo dõi tử vi hàng ngày 20/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết hôm nay, mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cơ hội gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Mão

Ngày có cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn ở các phương diện. Công việc được giải quyết ổn thỏa giúp bản mệnh nhận về nhiều lời khen từ cấp trên vì hiệu quả mà bản thân mang lại. Cơ hội thăng tiến đang mở rộng trước mắt, bạn hãy tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực như hiện tại nhé.

Con giáp này vốn chăm chỉ nhưng thiếu sự bứt phá và đây là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, ghi dấu ấn của mình trong công việc, giành vị trí cao hơn và từ đó cũng có cơ sở để được hưởng mức lương thưởng, đãi ngộ tương xứng. Dù vậy, bạn vẫn nên kiềm chế sự cố chấp và bảo thủ, cần biết học hỏi từ những người xung quanh để hoàn thiện bản thân.

Ngày này vận trình tài lộc của tuổi Mão cũng khá ổn định, tài chính vững vàng nên bạn cũng có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi, bản mệnh sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập.

Tử vi thứ 3 ngày 20/12/2022: Tam Hợp cục hỗ trợ, 3 CON GIÁP sau ngồi không chờ may mắn kéo tới, tình duyên lẫn tiền tài đều nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Lục Hợp che chở, người tuổi Ngọ đạt nhiều thành công trong công danh sự nghiệp. Bạn có thêm cơ hội để khai phá được những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những đỉnh cao mới. Với những tham vọng và mục tiêu đã đặt ra, tiền đồ đang rất rộng mở trước mắt bạn.

Cát khí còn báo hiệu Ngọ có thể đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tài chính. Đường tài lộc nhìn chung khá hanh thông, cơ hội kiếm tiền ùn ùn kéo tới, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt thì không lo không có tiền đổ về túi. Dù vậy, để an toàn và hạn chế rủi ro, bạn vẫn nên lựa chọn lĩnh vực cho phù hợp với khả năng của mình.

Ngũ hành tương sinh cũng sẽ giúp con giáp này hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng hiện tại. Chuyện tình cảm của bạn và đối phương không còn trở ngại gì nữa, đôi bên đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Người độc thân tình duyên vượng sắc, có thể sẽ tìm được người xứng đôi vừa lứa với mình.

Tử vi thứ 3 ngày 20/12/2022: Tam Hợp cục hỗ trợ, 3 CON GIÁP sau ngồi không chờ may mắn kéo tới, tình duyên lẫn tiền tài đều nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày được Tam Hợp cục hỗ trợ, người tuổi Hợi đang đón chờ may mắn sẽ đến với mình, cát tinh ghé thăm con giáp này nhờ thế mà đó nhận nhiều niềm vui hơn bình thường. Công việc đang diễn ra rất hanh thông, thuận lợi. Bạn cũng được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, những gì đạt được có thể khiến bạn dễ hành xử kiêu ngạo, tự mãn về năng lực của bản thân, dẫn tới hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí có thể gây ra hậu quả khó lường. Do đó, càng có lợi thế, bạn càng nên giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng học hỏi để bảo vệ thành quả của mình.

Trong ngày có ngũ hành tương sinh, đào hoa nở rộ, cát tinh che chở cho chuyện tình cảm của con giáp này. Các cặp vợ chồng cũng nhân cơ hội này mà hâm nóng tình cảm của mình. Những mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ. Người độc thân sẽ dễ dàng tìm được một nửa ưng ý cho mình, có nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Tử vi thứ 3 ngày 20/12/2022: Tam Hợp cục hỗ trợ, 3 CON GIÁP sau ngồi không chờ may mắn kéo tới, tình duyên lẫn tiền tài đều nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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