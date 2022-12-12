Tử vi thứ 3 ngày 13/12/2022: Nhờ cục diện Lục Hợp che chở, 3 con giáp sau công việc thuận lợi nên kéo theo tài lộc khả quan, chuyện tình cảm khởi sắc đáng kể

Công việc thuận lợi nên kéo theo tài lộc khả quan, những người làm công ăn lương có cơ sở để trông chờ vào khoản lương thưởng cuối năm với quá trình chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán cũng gặt hái được nhiều thành quả chứ không bị thua lỗ như trước.

Xem tử vi hàng ngày 13/12/2022, tuổi Sửu có điềm báo gặp may mắn nhờ cục diện Lục Hợp che chở. Sự nghiệp càng về cuối năm càng lên cao như diều gặp gió, một số dự án trước đó rơi vào bế tắc cũng tìm ra cách tháo gỡ khó khăn, có quyết tâm thì sẽ đạt được kết quả như ý nguyện.

Với chuyện tình cảm, mối quan hệ có khởi sắc sau bao sóng gió thăng trầm giúp cải thiện tâm trạng của con giáp này. Người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng phù hợp, tình yêu nảy nở bất ngờ. Cuối cùng thì bản mệnh cũng tìm được bến đỗ an toàn.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Dần may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc được dự báo có sự tăng tiến, tiền bạc đang đổ về túi của những chú Hổ. Càng làm ăn kinh doanh sẽ càng thu về lợi nhuận gấp nhiều lần so với bình thường. Điều này khiến bạn thêm tự tin trong những kế hoạch mở rộng dự án của mình.

Thứ ba này, công việc của bản mệnh cũng diễn ra suôn sẻ, không gặp biến cố nào, bạn cũng được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. Với năng lực của mình thì bạn hoàn toàn có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc nên hãy mạnh dạn nhận nhiệm vụ chứ đừng rụt rè né tránh nhé.

Thủy sinh Mộc còn báo tin vui đến với những người còn độc thân là nhờ đào hoa vượng. Bản mệnh có nhiều người theo đuổi, đời sống tình cảm vô cùng sống động. Hãy lắng nghe con tim để tìm được người phù hợp với mình nhé. Các cặp vợ chồng dù kết hôn lâu nhưng tình cảm vẫn luôn ngọt ngào.

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Tuổi Thìn

Trong ngày có sự xuất hiện của Tam Hợp cục, người tuổi Thìn có một ngày làm việc hiệu quả khi vận khí khởi sắc mạnh mẽ. Ngày này bạn cũng có thể mạnh dạn mưu sự, vận quý nhân của bạn đang khá vượng, có sự hỗ trợ của quý nhân thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Trong ngày này, tinh thần làm việc của những chú Rồng lên cao, có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ và không kém phần táo bạo. Vì hiệu quả chưa được kiểm chứng nên ban đầu bạn khó tránh những nghi ngờ, tuy nhiên, nếu vẫn kiên định với ý tưởng của mình, hãy cố gắng tìm cách thuyết phục mọi người.

Công việc thuận lợi nên thu nhập cũng tăng lên trông thấy, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, đồng nghĩa chất lượng cuộc sống được cải thiện. Chuyện tình cảm trong ngày này vẫn khá ổn định, giúp bạn thêm phần yên tâm để theo đuổi lý tưởng của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.