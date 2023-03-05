Tử vi thứ 2 ngày 6/3/2023: 4 con giáp sau đây chỉ cần xuất hành đúng hướng sẽ gặp HỶ SỰ, con đường thăng quan tiến chức sáng rực

Xem tử vi hàng ngày 6/3/2023 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có cơ hội gặp được quý nhân. Đó có thể là người mà bạn quen biết từ trước. Đối phương sẽ đưa ra cho bạn nhiều gợi ý hữu ích, vì vậy hãy chú ý lắng nghe nhé. Người làm công ăn lương nhận được sự ưu ái của lãnh đạo. Cấp trên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ khó giúp bạn khẳng định giá trị của mình trong tập thể. Hãy cố gắng hết sức mình để cấp trên không phải thất vọng.

Theo tử vi hàng ngày 6/3/2023 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý phát huy được điểm mạnh của mình trong ngày hôm nay. Bạn có thể trở thành tấm gương để mọi người noi theo và khiến lãnh đạo hài lòng. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh nhìn thấy cơ hội mà người khác không nhìn thấy, nhờ vậy mà bạn có thể nhanh chóng nắm bắt và gặt hái thành công. Đồng tiền chảy về túi bạn cũng rủng rỉnh hơn hẳn người khác. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Do đó, bạn nên sắp xếp công việc quan trọng để thực hiện cho phù hợp, như vậy sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Thủy sinh Mộc, người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới trong ngày hôm nay. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì tại sao bạn không cho đối phương cơ hội nhỉ? Đây cũng là cơ hội để bạn được tận hưởng hạnh phúc.

Tử vi ngày 6/3/2023 tuổi Ngọ

Thiên Tài nâng bước, người tuổi Ngọ không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay. Những khoản đầu tư từ trước đó bất ngờ đem lại lợi nhuận, điều đó chứng tỏ bạn có cách nhìn nhận và lựa chọn hướng đi chuẩn xác.

Khi cầm tiền dư dả trong tay, bạn cần tìm ra cách để sử dụng sao cho hợp lý, tốt nhất là để tiền đẻ ra tiền. Còn nếu bạn có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chỉ để hưởng thụ thì tiền nhiều thế nào rồi cũng hết, bạn sẽ chẳng thể nào thành người giàu có được.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần và hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là 2 hướng tốt nhất trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 6/3/2023 tuổi Dậu

Xem tử vi hôm nay, Thiên Ấn tiếp thêm động lực cố gắng cho người tuổi Dậu. Sự chăm chỉ của bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao. Hãy luôn phấn đấu vì những mục tiêu cao xa và tham vọng, tin rằng bạn có đủ khả năng để chinh phục mọi thử thách.

Với những người còn trẻ tuổi, đây là thời điểm thuận lợi để bạn học hỏi thêm những điều mới mẻ từ sách vở và từ mọi người xung quanh. Hãy trang bị cho mình vốn kiến thức phong phú để sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Kim sinh Thủy, có thể con giáp này sẽ cảm thấy mình bị thu hút bởi một người nào đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện với đối phương, có thể hai bạn rất hợp nhau và sẽ cùng nhau mở ra một mối quan hệ triển vọng đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.