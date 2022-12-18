Tử vi thứ 2 ngày 19/12/2022, Thực Thần đem lại tin vui đến cho 3 con giáp, sự nghiệp phất lên nhưng chuyện tình cảm lại gặp rắc rối

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 19/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong hôm nay.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

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Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 19/12/2022 của 12 con giáp thấy, Thực Thần đem lại tin vui tài lộc cho người tuổi Thìn. Người làm nghề tự do có thể tìm được một đối tượng hợp tác khá ăn ý, nhờ vậy mà việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn hẳn trước đó.

Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh hãy tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình. Nếu bạn chủ động và nhiệt tình hơn với mọi người thì chẳng mấy chốc, bạn sẽ mở rộng được thị trường, đem lại nhiều cơ hội hơn cho bản thân.