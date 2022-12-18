Tử vi thứ 2 ngày 19/12/2022, Thực Thần đem lại tin vui đến cho 3 con giáp, sự nghiệp phất lên nhưng chuyện tình cảm lại gặp rắc rối

Xem tử vi hàng ngày 19/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ mình phía trước, từ đó chủ động tinh thần ứng phó.
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Tuổi Dần
Theo tử vi hàng ngày 19/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong hôm nay.
Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.
Tuổi Thìn
Tử vi hàng ngày 19/12/2022 của 12 con giáp thấy, Thực Thần đem lại tin vui tài lộc cho người tuổi Thìn. Người làm nghề tự do có thể tìm được một đối tượng hợp tác khá ăn ý, nhờ vậy mà việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn hẳn trước đó.
Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh hãy tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình. Nếu bạn chủ động và nhiệt tình hơn với mọi người thì chẳng mấy chốc, bạn sẽ mở rộng được thị trường, đem lại nhiều cơ hội hơn cho bản thân.
Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.
Tuổi Dậu
Chính Tài cho thấy người tuổi Dậu có một ngày khá dư dả. Kết quả tốt trong công việc có thể đem lại cho bạn một khoản thưởng hoặc một khoản lợi nhuận nho nhỏ có tác dụng khích lệ tinh thần, để bạn ngày càng cố gắng hơn.
Với người làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về nhiều lợi nhuận cho tập thể. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân, bởi bạn vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng.
Hỏa khắc Kim, dường như bạn dành khá nhiều thời gian để nghĩ về người cũ. Nếu cuộc tình trong quá khứ đã không thể cứu vãn thì bạn nên nhắc nhở bản thân nhìn về tương lai, chớ bỏ lỡ những người thực sự dành tình cảm cho mình ở hiện tại.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.