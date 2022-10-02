Tử vi thứ 2 ngày 03/10/2022 của 3 con giáp: Tuổi Tý vui buồn đan xen, tuổi Sửu may mắn trong công việc

Xem tử vi thứ 2 ngày 03/10/2022 của tuổi Tý có thể gặp phải những điều không may trong công việc. Ngày Tý Dậu tương phá, bạn dễ bị người khác chơi xấu, đặt điều sau lưng, chỉ biết giữ im lặng nuốt nỗi oan vào lòng chứ tình ngay lý gian có kêu cũng chẳng ai tin.

Bù lại tuổi Tý sẽ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, nhất là những người làm ăn kinh doanh. Bạn được khách hàng tin tưởng, tạo cho nhiều cơ hội mở rộng quan hệ và kiếm tiền cho mình. Hãy nhớ năng nhặt chặt bị, có thể ban đầu chưa được như kỳ vòng nhưng rồi bạn sẽ có được những gì mình muốn.

Hãy coi đây là bài học để chú ý lần sau, đừng quá tuyệt vọng về cách đối xử giữa con người với con người. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, ai cũng có lần vấp ngã, quan trọng là bạn học được gì và rút ra kinh nghiệm gì cho mình sau này mà thôi.

Xem tử vi thứ 2 ngày 03/10/2022 của tuổi Tý có thể gặp phải những điều không may trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tài lộc của tuổi Sửu thứ 2 ngày 03/10/2022 khá dồi dào nhờ quan hệ bán hợp với địa chi ngày. Bản mệnh phát huy được năng lực vốn có và nhận về thành quả xứng đáng. Con giáp này coi tiền bạc là để phục vụ con người nên không quá chú trọng tiết kiệm mà vẫn chi tiêu tự do, mua sắm những thứ mình thích.

Xem tử vi phương Đông cho thấy vì ngũ hành tương xung nên chuyện tình cảm của con giáp này sa sút nhiều. Trước đó còn tỏ ra yêu đương nồng thắm như không thể chia cắt mà sau đó đã như không còn chút tình cảm. Bạn quen với sự cô độc nên dù có người yêu cũng chẳng thể có được cảm giác an toàn.

Khoảng cách giữa hai trái tim thật đáng sợ, gấp nhiều lần so với khoảng cách địa lý. Tình yêu đến nhưng lại muốn rời đi khi hai người chẳng còn được gắn bó khăng khít như trước nữa, có lẽ cả hai đã quá vô tâm chăng.

Tuổi Dần

Thứ 2 ngày 03/10/2022 tuổi Dần hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận cơ hội thăng tiến trong công việc. Năng lực được công nhân, tinh thần trách nhiệm được đánh giá cao, hết mình với công việc.

Nhân cơ hội này, tuổi Dần hãy cố gắng phát huy sức mạnh sẽ không phải chịu thiệt thòi. Tất nhiên, công việc sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nhưng chỉ cần cố gắng vượt qua thử thách lần này, nhất định sẽ nắm được thành công trong tay.

Con giáp này cũng gặp thuận lợi trên con đường tìm kiếm nhân duyên. Vẻ đẹp của bạn tỏa sáng nhất khi chuyên tâm với công việc, từ đó hấp dẫn ánh nhìn của người khác phái, tăng vận đào hoa cho chính mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.