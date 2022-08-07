Tử vi thứ 2 đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp mở cửa đón lộc lớn, thần tài nổ hủ tài lộc, đường công danh thẳng tấp, trải đầy hoa hồng

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 07:39

Những con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, sự nghiệp, tình cảm đều thăng hoa khi bước qua ngày thứ 2 đầu tuần.

Tuổi Thìn

Cuộc đời người tuổi Thìn vốn dĩ cũng được ông Trời ưu ái ban nhiều phước lành, may mắn. Lúc còn trẻ cũng tương đối vất vả để tìm hướng đi cho mình nhưng từ trung tuổi trở đi sẽ gặt hái được khá nhiều thành công, sống một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước qua ngày thứ 2 đầu tuần, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến. Không riêng gì sự nghiệp, đường tình duyên của con giáp này cũng sáng rực. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ, người độc thân sẽ dễ tìm được ý trung nhân.

Tử vi thứ 2 đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp mở cửa đón lộc lớn, thần tài nổ hủ tài lộc, đường công danh thẳng tấp, trải đầy hoa hồng - Ảnh 1
Bước qua ngày thứ 2 đầu tuần, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh bản tính lương thiện, hay giúp đỡ mọi người. Tính tình hào phóng, dễ dàng tích đức, tích phúc, may mắn ngập tràn, sớm ổn định gia đình, sự nghiệp. Tử vi dự đoán, sang thứ hai 8/8, con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người, cơ hội thay đời đổi vận có một không hai.

Dù ngày trước có khó khăn, gian khổ thế nào thì từ thời gian này trở đi, tuổi Thân cũng phất lên không tưởng. Vận may của bạn sẽ tăng vọt, công việc thăng tiến vượt trội, tiền tài dư dả. Những người đang có ý trung nhân trong giai đoạn này có thể sẽ suy tính tới chuyện kết hôn.

Tử vi thứ 2 đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp mở cửa đón lộc lớn, thần tài nổ hủ tài lộc, đường công danh thẳng tấp, trải đầy hoa hồng - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, sang thứ hai 8/8, con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người, cơ hội thay đời đổi vận có một không hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người có bản tính thiện lương, hiền lành, chính vì vậy nên họ có lòng tin người. Tuổi trẻ dễ bị lợi dụng nên thường gặp chuyện không may về tiền bạc. Tuy nhiên họ cũng thông minh, nắm bắt thời cơ cực tốt nên kinh tế thường dư dả.

Qua ngày thứ 2 đầu tuần, tuổi Mùi sẽ được quý nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ. Tiền tài, của cải thiên hạ đua nhau kéo vào nhà bạn mà chẳng cần tốn nhiều công sức, làm một hưởng mười, an nhàn vô cùng.

Tử vi thứ 2 đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp mở cửa đón lộc lớn, thần tài nổ hủ tài lộc, đường công danh thẳng tấp, trải đầy hoa hồng - Ảnh 3
Qua ngày thứ 2 đầu tuần, tuổi Mùi sẽ được quý nhân phù trợ luôn bên cạnh, sự nghiệp cứ thế đi lên như diều gặp gió, vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ tư ngày 3/8/2022, TOP 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, mọi thứ xuôi thuận, ra đường đào trúng mỏ kim cương, vận trình sáng lòa

Sau ngày mai, thứ tư ngày 3/8/2022, TOP 3 con giáp đón hỷ sự tưng bừng, mọi thứ xuôi thuận, ra đường đào trúng mỏ kim cương, vận trình sáng lòa

Tử vi cho biết, sau ngày mai, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

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