Tử vi tháng mới: 3 con giáp bước ra đường bị tiền đập thẳng vào mặt, làm một thu mười, phát tài chói sáng, lộc lá nối đuôi nhau tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn phát đạt, tài chính tăng lên thấy rõ trong tháng 10 này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách ổn định, làm việc gì cũng chắc chắn. Bản mệnh coi trọng cuộc sống vật chất, thích việc quản lý và đầu tư tài chính. Con giáp này ý thức được rằng muốn có nhiều tiền thì không thể chỉ dựa vào đồng lương cố định mỗi tháng.

Tử vi dự báo rằng, trong tháng 10 này, người tuổi Sửu sẽ thể hiện bản lĩnh của mình trong việc đầu tư, quản lý và khai thác các nguồn tài chính. Con giáp này có thể sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, tính toán chi tiêu hợp lý. Bản mệnh dành ra một khoản thu nhập hàng tháng cho việc tiết kiệm và đầu tư nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, mang đến nền tảng kinh tế vững chắc hơn cho cuộc sống trong tương lai.

Thời gian tới, các khoản đầu tư hợp lý có thể mang về lượng tiền lớn cho người tuổi Sửu.

Tử vi tháng mới: 3 con giáp bước ra đường bị tiền đập thẳng vào mặt, làm một thu mười, phát tài chói sáng, lộc lá nối đuôi nhau tìm đến tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nhanh nhẹn, khiến nhiều người yêu mến. Hơn nữa trong chuyện tiền bạc bạn cũng khá sòng phẳng, sống thoáng. Vì lẽ đó nên nhiều người yêu mến bạn. Các mối quan hệ xã hội rộng giúp cho người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến trong công việc, tìm được nhiều mối làm ăn tốt.

Trong tháng 10 này song hỷ lâm môn giúp Mão vừa giàu tình lại nhiều tiền. Không những vậy, quý nhân còn luôn bên cạnh phù trợ nên Mão làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó, kiếm được kha khá tiền bạc.

Mão sẽ nhận được vô số những cơ hội làm giàu, chỉ cần nắm chắc là đảm bảo một bước thành đại gia.

Tử vi tháng mới: 3 con giáp bước ra đường bị tiền đập thẳng vào mặt, làm một thu mười, phát tài chói sáng, lộc lá nối đuôi nhau tìm đến tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi trong tháng 10 này cho thấy người tuổi Thân gặt hái được rất nhiều trái ngọt. Có nhiều cơ hội đến với họ một cách bất ngờ vậy nên con đường kiếm tiền cũng rộng mở. Nếu phát huy được hết sự nhanh nhẹ, nhạy bén của bản thân thì bản mệnh còn thu được nhiều khoản lợi nhuận đáng kể.

Trong tháng 10 này, công việc làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi, mọi vấn đề đều được giải quyết. Kể cả với những kế hoạch tưởng như viển vông nhưng được góp ý, bản mệnh đã biết điều chỉnh cho phù hợp và nhanh chóng được trao cơ hội tiến hành.

So với khoảng thời gian trước, bản mệnh có nhiều động lực làm việc hơn. Mặc dù có chút khó khăn nhưng thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Việc tăng lương, thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Tử vi tháng mới: 3 con giáp bước ra đường bị tiền đập thẳng vào mặt, làm một thu mười, phát tài chói sáng, lộc lá nối đuôi nhau tìm đến tận cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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