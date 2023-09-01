Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình tình cảm khởi sắc, Mão công việc có triển vọng cao, Sửu vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 18:25

Vận trình tài lộc - tình cảm - công việc của 3 con giáp sau có nhiều thay đổi bất ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng tháng 9/2023 này, tuổi Tý làm gì cũng nên thận trọng vì nhiều kế hoạch liên tục bị phá hỏng. Người kinh doanh sẽ gặp nhiều trở ngại trong tháng này. Bản mệnh khá nóng nảy, nên tránh theo đuổi danh lợi, tham vọng kẻo lầm đường lạc lối.

Con giáp này được khuyên nên ưu tiên sự an toàn, nếu nhận ra những dấu hiệu không tốt từ sớm thì nên có các biện pháp phòng ngừa, tránh bị mất mát. Nếu không thận trọng cũng rất dễ bị lừa vì quá tin người. Ngoài ra, bản mệnh cũng nhớ phải bảo vệ đồ đạc của mình cẩn thận kẻo mất mát.

May mắn là vận trình tình cảm diễn ra thuận lợi, hanh thông. Người độc thân hãy sẵn sàng chờ đón những mối nhân duyên tốt lành đang đến với mình. Đối phương sẽ mang lại yêu thương đích thực mà bản mệnh mong chờ bấy lâu nay.

Tuy nhiên trong tháng mới này, tuổi Tý cần thận trọng khi đi lại, điềm báo tai họa khá rõ, thế nên phải tránh xa những hoạt động không giúp ích cho việc cải thiện sức khỏe như rượu, bia.

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình tình cảm khởi sắc, Mão công việc có triển vọng cao, Sửu vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc có triển vọng cao, hoàn thành xuất sắc.

Công việc: Hôm nay đầy triển vọng đang đón chào người tuổi Mão trong sự nghiệp, đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng mới và tham gia vào các dự án quan trọng.

Tình cảm: Hôm nay, hãy thể hiện tình cảm của bạn một cách chân thành, tạo những khoảnh khắc đặc biệt để cùng người thân yêu xây dựng kỷ niệm.

Tài lộc: Tạo dựng kế hoạch tài chính dự phòng và tìm kiếm cơ hội đầu tư có tiềm năng.

Sức khoẻ: Duy trì lối sống lành mạnh và cân bằng là điều quan trọng, hãy vào việc duy trì việc thư giãn tăng hiệu suất làm việc tốt nhất.

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình tình cảm khởi sắc, Mão công việc có triển vọng cao, Sửu vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Tử vi tháng 9/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình tình cảm khởi sắc, Mão công việc có triển vọng cao, Sửu vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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