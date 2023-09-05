Tử vi tháng 9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận trình vàng son, đổi đời trong chớp mắt, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có tiền bạc tiêu xài trong tháng 9 này, đang nghèo bỗng hóa giàu có.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người trời sinh vô cùng khôn ngoan, cá tính và mưu mô nên Tuất không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Trong cuộc sống tuổi Tuất luôn chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai Tuất vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Thời gian trong tháng 9 này, Tuất sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn. Trong thời điểm này tuổi Tuất còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Tử vi tháng 9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận trình vàng son, đổi đời trong chớp mắt, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

So với khoảng thời gian trước đó, người tuổi Thân sẽ đón nhận vận trình sự nghiệp đi vào giai đoạn bình ổn khi tìm ra cách giải quyết cho những vấn đề tồn đọng trước đó. Thậm chí, họ cũng gặp may mắn khi được quý nhân hỗ trợ, trợ giúp điều chỉnh lại những kế hoạch cũ để thêm phần hoàn thiện, cuối cùng được trao cơ hội tiến hành.

Nhờ vậy, dù gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng con giáp này sẽ có thêm nhiều dịp để thể hiện năng lực của mình, giành được niềm tin của lãnh đạo nếu khắc phục được. Sau đó chính là thời điểm để gặp hái trái ngọt trong tài lộc. Nhất là trong tháng 9 này, nhờ tài tinh chiếu mệnh, cát khí vượng giúp con đường tiền tài rộng mở.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn thử thách của những người tuổi Thân khi họ có thể phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó. Họ cần biết cách linh hoạt, mềm mỏng hơn trong việc gắn kết các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào tình trạng không ai trợ giúp giữa hoạn nạn, khó khăn.

Tử vi tháng 9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận trình vàng son, đổi đời trong chớp mắt, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hào hiệp, can đảm, giàu nghị lực là đức tính của người tuổi Dần. Con giáp tuổi này thường gặp may mắn, phú quý tài lộc.

Họ cũng là người khảng khái, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp tuổi này có vận quý nhân vượng, dù khó khăn cũng có người giúp đỡ.

Trong tháng 9 này, người tuổi Dần có phúc khí vượng phát, làm việc thuận lợi. Người tuổi này làm kinh doanh các thương vụ thuận buồm xuôi gió.

Vào thời điểm này, người tuổi Dần làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ thu về nhiều thành quả. Biết nắm bắt những cơ hội, con giáp tuổi Dần làm đâu thắng đó, tài lộc sự nghiệp của họ đều tăng cao.

Trong thời gian này, con giáp không gặp phải các vận hạn về sức khỏe.

Tử vi tháng 9/2023: 3 con giáp chính thức hết khổ, hốt vàng hốt bạc vào nhà, vận trình vàng son, đổi đời trong chớp mắt, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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