Tử vi tháng 9 âm lịch, top 3 con giáp được Thần Tài độ mạng, đón tài lộc vô biên, ngày càng giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 09:38

Trong thời gian tháng 9 âm lịch 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tài lộc, tình duyên đỏ thắm.

 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn có chí tiến thủ, kiên trì chờ đợi thời cơ đến với mình.  Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Năm ngoái tuổi Dậu có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng năm nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa.

Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Cuối năm nay, tuổi Dậu có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

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Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

Người tuổi Mùi cũng rất tình cảm và hay lo nghĩ nhiều, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thật sự khép lại. Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa.

Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình.

Thời thế là điều mà ai cũng biết, và tuổi Thìn sẽ phải trải qua nhiều trắc trở, khó khăn, mỗi lần như thế họ lại càng kiên cường và vững tâm hơn. Thời gian qua tuổi Thìn tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay năm 2022 này là giai đoạn chuyển biến tích cực đối với họ.

Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Thìn sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải trước mắt, lộc lá tá lả, của cải chất như núi, bản mệnh một bước thăng hoa, đổi đời nhanh chóng.

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